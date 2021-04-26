"Даремно я їм фак показав": у Луцьку копи ганялися за підлітками

Про подію були повідомлені батьки, на яких склали протокол про невиконання батьківських обов'язків.
У Луцьку сьогодні поліцейські ганялися за двома підлітками - хлопці нахабно їхали на мотоциклі по тротуару та без шоломів, а на залізному коні не було номерів, пише Perepichka News.
Підлітки привернули увагу поліції на проспекті Молоді.
Вимогу зупинитися водій проігнорував та продовжив рух.
Коли втікачі зрозуміли, що від копів не сховатися, один фраєрів здав назад: "Ох, б**дь, я даремно їм фака показавши!" Пізніше поліція затримала 15-річного водія.
Про подію були повідомлені батьки, на яких склали протокол про невиконання батьківських обов'язків.
- Раніше Главред писав про те, що в Маріуполі чоловік з сокирою розгромив супермаркет АТБ, який розташований на проспекті Нахімова в будинку №106. Відповідне відео було опубліковано в мережі ним самим, але потім швидко видалено.
- У минулому році житель Сум ввечері прийшов за продуктами в супермаркет мережі АТБ, і за порушення правил коронавірусного карантину його оштрафували на 17 тисяч.
- Крім власного штрафу, жителю Сум також доведеться сплатити і судові витрати в розмірі 420, 4 гривні на користь держави.
Автор: Катерина Трохимчук