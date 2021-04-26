"Даремно я їм фак показав": у Луцьку копи ганялися за підлітками

Поліція ганялася за підлітками в Луцьку / УНІАН

У Луцьку сьогодні поліцейські ганялися за двома підлітками - хлопці нахабно їхали на мотоциклі по тротуару та без шоломів, а на залізному коні не було номерів, пише Perepichka News.

Підлітки привернули увагу поліції на проспекті Молоді.

Вимогу зупинитися водій проігнорував та продовжив рух.

Коли втікачі зрозуміли, що від копів не сховатися, один фраєрів здав назад: "Ох, б**дь, я даремно їм фака показавши!" Пізніше поліція затримала 15-річного водія.

Про подію були повідомлені батьки, на яких склали протокол про невиконання батьківських обов'язків.