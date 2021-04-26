"Зря я им фак показал": в Луцке копы гонялись за подростками

О происшествии были уведомлены родители, на которых составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
В Луцке сегодня полицейские гонялись за двумя подростками - ребята внаглую ехали на мотоцикле по тротуару и без шлемов, а на железном коне не было номеров, пишет Perepichka News.
Подростки привлекли внимание полиции на проспекте Молодежи.
Требование остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение.
Когда беглецы поняли, что от копов не скрыться, один фраеров сдал назад: "Ох, б**дь, я зря їм фака показав!" Позже полиция задержала 15-летнего водителя.
О происшествии были уведомлены родители, на которых составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
- Ранее Главред писал о том, что в Мариуполе мужчина с топором наперевес разгромил супермаркет АТБ, который расположен на проспекте Нахимова в доме №106. Соответствующее видео было опубликовано в Сети ним самим, но потом быстро удалено.
- В минувшем году житель Сум вечером пришел за продуктами в супермаркет сети АТБ, и за нарушение правил коронавирусного карантина его оштрафовали на 17 тысяч.
- Кроме собственного штрафа, жителю Сум также придется оплатить и судебные расходы в размере 420, 4 гривны в пользу государства.
Автор: Екатерина Трохимчук