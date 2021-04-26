"Зря я им фак показал": в Луцке копы гонялись за подростками

Полиция гонялась за подростками в Луцке / УНИАН

В Луцке сегодня полицейские гонялись за двумя подростками - ребята внаглую ехали на мотоцикле по тротуару и без шлемов, а на железном коне не было номеров, пишет Perepichka News.

Подростки привлекли внимание полиции на проспекте Молодежи.

Требование остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение.

Когда беглецы поняли, что от копов не скрыться, один фраеров сдал назад: "Ох, б**дь, я зря їм фака показав!" Позже полиция задержала 15-летнего водителя.

О происшествии были уведомлены родители, на которых составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.