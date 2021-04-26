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"Зря я им фак показал": в Луцке копы гонялись за подростками

26 апреля 2021, 18:39
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О происшествии были уведомлены родители, на которых составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Полиция
Полиция гонялась за подростками в Луцке / УНИАН

В Луцке сегодня полицейские гонялись за двумя подростками - ребята внаглую ехали на мотоцикле по тротуару и без шлемов, а на железном коне не было номеров, пишет Perepichka News.

Подростки привлекли внимание полиции на проспекте Молодежи.

Требование остановиться водитель проигнорировал и продолжил движение.

Когда беглецы поняли, что от копов не скрыться, один фраеров сдал назад: "Ох, б**дь, я зря їм фака показав!" Позже полиция задержала 15-летнего водителя.

О происшествии были уведомлены родители, на которых составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

  • Ранее Главред писал о том, что в Мариуполе мужчина с топором наперевес разгромил супермаркет АТБ, который расположен на проспекте Нахимова в доме №106. Соответствующее видео было опубликовано в Сети ним самим, но потом быстро удалено.
  • В минувшем году житель Сум вечером пришел за продуктами в супермаркет сети АТБ, и за нарушение правил коронавирусного карантина его оштрафовали на 17 тысяч.
  • Кроме собственного штрафа, жителю Сум также придется оплатить и судебные расходы в размере 420, 4 гривны в пользу государства.
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