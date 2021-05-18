"Зуби збирали по асфальту": колишній санлікар Києва знесла і переїхала на швидкості дівчину

Жінка переїхала дівчину в центрі міста / скріншот

У Києві 1 травня на перехресті вулиці Саксаганського та Антоновича колишній санлікар Києва на пішохідному переході збила і переїхала дівчину, яка дивом вижила.

Як розповіла постраждала дівчина Наталія Дика в Facebook, водій так і не зустрілася з нею і заявила, що у неї немає грошей, щоб компенсувати лікування.

Водієм Nissan Juke виявилася Ірина Козлова, яка 12 років обіймала посаду головного санітарного лікаря міста Києва, а в останні роки очолювала СЕС Шевченківського району.

Наталя Дика переходила дорогу на зелене світло і в той момент, коли дівчина вже дійшла до середини, її збив білий позашляховик Ірини Козлової. Автомобіль вдарив пішохода в спину, а потім ще й переїхав дівчину всіма колесами.

Після аварії пенсіонерка (Козлова 1947 року народження) відразу не зупинилася. За словами постраждалої, автомобіль проїхав ще кілька метрів.

На місце ДТП приїхали медики, поліція і близькі учасників аварії – батьки Наталії і дочка Ірини Козлової, прибули вже після того, як постраждалу забрали в лікарню.

"Коли швидка відвезла мене в лікарню, на місце злочину приїхали мої батьки. Мама збирала мої зуби на асфальті в калюжах крові, а тато спілкувався з поліцією і слідчим", - розповідає Наталія Дика.

Вона з'ясувала, що у жінки, яка ледь її не вбила є кілька квартир і земельних ділянок.

За її словами, дочка Козлової обіцяла, що їхня сім'я зробить все, щоб врятувати дівчину і допомогти їй одужати. До справи підключився і онук Козлової - адвокат.

Втім, жодної копійки дівчина так і не отримала. А її онук передав такі слова: "сума фінансової компенсації для неї (для його бабусі) непідйомна і нехай її визначає суд".

Наталя Дика впевнена, що у цієї сім'ї є гроші. Вона думає, що Козлова просто не хоче платити за лікування.

"У нашій країні так повелося, що багаті люди уникають відповідальності за скоєні ними злочини", - пише дівчина.

Постраждала в ДТП Наталія Дика припускає, що справу намагаються "зам'яти".

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