"Зуби збирали по асфальту": колишній санлікар Києва знесла і переїхала на швидкості дівчину

Автомобіль вдарив пішохода в спину, а потім ще й переїхав дівчину всіма колесами.
У Києві 1 травня на перехресті вулиці Саксаганського та Антоновича колишній санлікар Києва на пішохідному переході збила і переїхала дівчину, яка дивом вижила.
Як розповіла постраждала дівчина Наталія Дика в Facebook, водій так і не зустрілася з нею і заявила, що у неї немає грошей, щоб компенсувати лікування.
Водієм Nissan Juke виявилася Ірина Козлова, яка 12 років обіймала посаду головного санітарного лікаря міста Києва, а в останні роки очолювала СЕС Шевченківського району.
Наталя Дика переходила дорогу на зелене світло і в той момент, коли дівчина вже дійшла до середини, її збив білий позашляховик Ірини Козлової. Автомобіль вдарив пішохода в спину, а потім ще й переїхав дівчину всіма колесами.
Після аварії пенсіонерка (Козлова 1947 року народження) відразу не зупинилася. За словами постраждалої, автомобіль проїхав ще кілька метрів.
На місце ДТП приїхали медики, поліція і близькі учасників аварії – батьки Наталії і дочка Ірини Козлової, прибули вже після того, як постраждалу забрали в лікарню.
"Коли швидка відвезла мене в лікарню, на місце злочину приїхали мої батьки. Мама збирала мої зуби на асфальті в калюжах крові, а тато спілкувався з поліцією і слідчим", - розповідає Наталія Дика.
Вона з'ясувала, що у жінки, яка ледь її не вбила є кілька квартир і земельних ділянок.
За її словами, дочка Козлової обіцяла, що їхня сім'я зробить все, щоб врятувати дівчину і допомогти їй одужати. До справи підключився і онук Козлової - адвокат.
Втім, жодної копійки дівчина так і не отримала. А її онук передав такі слова: "сума фінансової компенсації для неї (для його бабусі) непідйомна і нехай її визначає суд".
Наталя Дика впевнена, що у цієї сім'ї є гроші. Вона думає, що Козлова просто не хоче платити за лікування.
"У нашій країні так повелося, що багаті люди уникають відповідальності за скоєні ними злочини", - пише дівчина.
Постраждала в ДТП Наталія Дика припускає, що справу намагаються "зам'яти".
Увага! Відео 18+
ДТП у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- У ніч на 1 травня в Києві на бульварі Лесі Українки п'яний 26-річний чоловік за кермом авто Infinity G25 порушив правила дорожнього руху, намагався сховатися від поліцейських і врізався в дерево і в опору світлофора.
- Загинули 18-річна пасажирка машини. У салоні також перебувала 19-річна дівчина, вона вижила.