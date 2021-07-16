"Звучить бридко": у Києві блогерка влипла в скандал через українську мову

Анастасія Польських / Iinstagram / a_polskih

У Києві співробітниця IT-компанії Анастасія Польських, яка веде свій блог у соцмережах, зганьбилася заявою про українську мову.

У своєму Instagram вона розкритикувала нові норми Закону про мову, назвавши українську мову "мерзенною".

Дівчина перепостила повідомлення про відповідні положення закону для своїх передплатників.

Зазначимо, що після публікації скандального повідомлення Польських нарвалася на шквал критики. Після цього блогерка сторінку закрила, а сторіз видалила. Свої дії вона пояснила тим, що не хоче "принижуватися перед хворими людьми".

"Радикальності сториз. Обережно, можливе загоряння п*рдака. Що по маразму? Як жити, коли не перетравлюєш українську?",- підписала вона повідомлення.

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У той же час блогерка назвала своїх критиків "бидлом", яке, на відміну від неї, не платить податки.

"Тільки днями писала про бидло, яке вузько бачить. Я уточню. Я не люблю українську мову, бо звучить вона бридко. Але я плачу податки цій країні, на відміну від деяких. І я намагаюся зробити щось хороше для своєї країни. А ви п * здите і далі, про те, яка я гнида, не люблю українську мову", – додала Польських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в День вишиванки в Харкові з нагоди свята пройшов марш, який не обійшовся без скандальної історії. У Мережу потрапило відео, на якому дівчина, яка вважає себе "експертом в історії України", назвала учасників заходу" бидлом", а гасло " Слава Україні! - Героям слава!" - "нацистський".