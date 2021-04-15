Анкара зробила заяву щодо підтримки сторін у конфлікті Москви та Києва

У Туреччині оцінили відносини з Україною і РФ / Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу прокоментував позицію Анкари з питання конфлікту між Росією і Україною.

Анкара не підтримує жодну зі сторін у кризі відносин між Москвою і Києвом, заявив він в ефірі турецького телеканалу NTV.

"Ми не приймаємо чиєїсь сторони. Наша позиція заснована на відкритому і конструктивному підході", - сказав Чавушоглу.

Міністр зазначив, що на даний момент мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між двома країнами.

"Ми хочемо, щоб Чорне море було морем миру", - додав Чавушоглу.

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Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія застерігає Туреччину та інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв України".

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