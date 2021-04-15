Анкара зробила заяву щодо підтримки сторін у конфлікті Москви та Києва

Мевлют Чавушоглу пояснив, що перешкоджає мирній обстановці в Чорному морі.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу прокоментував позицію Анкари з питання конфлікту між Росією і Україною.
Анкара не підтримує жодну зі сторін у кризі відносин між Москвою і Києвом, заявив він в ефірі турецького телеканалу NTV.
"Ми не приймаємо чиєїсь сторони. Наша позиція заснована на відкритому і конструктивному підході", - сказав Чавушоглу.
Міністр зазначив, що на даний момент мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між двома країнами.
"Ми хочемо, щоб Чорне море було морем миру", - додав Чавушоглу.
читайте такожЗустріч Зеленського та Ердогана: чи буде Туреччина захищати Україну
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія застерігає Туреччину та інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв України".
Візит Зеленського до Туреччини:
- Після переговорів із Зеленським Ердоган заявив, що Анкара неухильно підтримує незалежність і державний суверенітет України.
- Він підкреслив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.
- "Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", - заявив Ердоган.
- Президент Туреччини також висловився на підтримку Мінських угод і закликав знизити напруженість на Сході України.