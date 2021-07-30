Аномалії клімату: поки по всьому світу спека, Бразилію засипало снігом

У Бразилії йде сніг / скріншот

Бразилію спіткала хвиля холодного повітря. Крім цього, країну накрили снігопади. Опади випали у деяких районах найпівденнішого штату країни Ріу-Гранді-ду-Сул.

Як пишуть ЗМІ, сніг випав як мінімум в 13 містах штату. А деякі райони постраждали від граду.

Зокрема, сніг засипав вулиці Пелотаса, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Ервала, Піратіні, Кашіас-ду-Сула, Марау і Фарропільї.

Місцеві жителі, не втрачаючи моменту, масово виходять на вулиці, щоб пограти зі снігом.

Тим часом, влада країни готується до хвилі холодів, так як синоптики прогнозують найнижчу температуру з 1995 року.

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Нагадаємо, минулого тижня у Південно-Африканській Республіці (ПАР) була зареєстрована найнижча температура за останні півстоліття. За словами місцевих синоптиків, таких холодів вони не пам'ятають за весь період метеоспостережень.

Так, станом на 24 липня протягом доби в Південно-Африканській Республіці зафіксували 19 рекордно низьких показників температури.

Попередні рекорди в ПАР за низькими температурами були більш скромні, деякі з них були встановлені кілька десятиліть тому.

Додамо, головний народний синоптик країни Леонід Горбань дав прогноз погоди на зиму в Україні. Прийдешньої зими українців чекає багато снігу і морози на початку і кінці сезону, а лютий так і взагалі обіцяє бути "лютим", можливі навіть бурани.