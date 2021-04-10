Арестович пояснив, чим загрожує Україні вступ до НАТО

Вступ України до НАТО може призвести до посилення війни з Росією - Арестович / Reuters

Приєднання України до НАТО призведе до ще серйознішого конфлікту на території країни. Інтеграція до альянсу загрожує новими проблемами з Росією. Москва за жодних умов не допустить такого розвитку сценарію і вважає, що подібний крок Києва ознаменує припинення існування української держави. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що РФ чинитиме колосальний опір вступу України до Північноатлантичного альянсу. Це призведе до ще більшої конфронтації в країні.

"Членство в НАТО принесе більше проблем, тому що Росія за жодних обставин не допустить нашого вступу в НАТО, і нам доведеться заплатити за вступ до НАТО ще більш масштабним конфліктом в Україні. Я не проти цього, я не боюся, я готовий заплатити за це. Але потрібно розуміти, що це має бути оплачено", - сказав він.

За його словами, заяви російської влади свідчать про те, що у Росії бачать інтеграцію Києва до Північноатлантичного альянсу в контексті припинення існування України як держави.читайте такожРосія вибухнула погрозами в бік України через НАТО

"Останні заяви МЗС РФ, Гризлова (глава делегації Росії в ТКГ) свідчать про те, що початок вступу до НАТО має бути початком кінця України, і це їх принципова позиція. Ми повинні віддавати собі звіт, що легко не буде, ми вже платимо ціну за цей напрямок нашої політики", - підкреслив Олексій Арестович.

Інтеграція України до НАТО