Автобус з українцями перекинувся в Туреччині: є загиблий, багато поранених, названо причину ДТП

Автобус з українцями перекинувся в Туреччині / hurriyet.com.tr

У Туреччині сталася ДТП з пасажирським автобусом, в якому перебували українці. В результаті аварії є загиблий.

Подія трапилася по дорозі з Бодрума в Денізлі. Автобус перевозив українських туристів, пише турецьке видання Hurriyet.

Підкреслюється, що туристичний автобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі студентським шатлом.

Повідомляється, що 1 людина загинула, 49 постраждали. Жертвою став водій автобуса - турок.

/ hurriyet.com.tr

Що стало причиною ДТП

У 54-річного водія туристичного автобуса за кермом трапився серцевий напад.

Реклама

Водій туристичного автобуса помер на місці події. Крім того, в результаті аварії постраждали щонайменше 30 осіб, в тому числі і студенти. 3 з них - важкий. Зараз постраждалих доставили в найближчі лікарні.

За даними видання Olum Haberi пише, що травми отримали 49 осіб: 7 студентів і 41 український турист.

/ hurriyet.com.tr

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що семеро українців постраждали в ДТП за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім осіб. Аварія сталася поблизу міста Люблін.

читайте такожАвтобус з пасажирами влетів у фуру на Житомирщині і загорівся: водій загинув, багато постраждалих

За попередньою інформацією, одному з постраждалих роблять операцію на хребті. Щодо решти громадян інформація з'ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.