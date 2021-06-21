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"Батальйони гомосексуалістів у ЗСУ": пропагандистка Скабєєва спробувала вкинути дикий фейк

21 червня 2021, 11:22

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва стверджує - "батальйони гомосексуалістів" для війна на Донбасі формують саме за вказівкою офіційного Києва.

Скабеева
Ольга Скабєєва / скріншот з відео

Російська пропагандистка і ведуча ток-шоу 60 хвилин на телеканалі Росія 1 Ольга Скабєєва прокоментувала свою заяву про те, що президент України Володимир Зеленський за порадою американського лідера Джо Байдена "направив на Донбас колони українських гомосексуалістів". Відео інтерв'ю Скабєєвої було опубліковано на YouTube.

"Донбас - це російські люди. Російських людей приходять окупувати геї. Страшна справа. У ЗСУ є цілі підрозділи. Це божевілля. Людей вибирають не за принципом і їх боєготовності, а за їх орієнтацією. Всякі непристойності в голову приходять, але це їхня справа, нехай вони там в казармах займаються чим завгодно", – заявила Скабєєва.

Вона також вважає, що "батальйони гомосексуалістів" формують саме за вказівкою офіційного Києва.

"Донбас, шахтарі, війна. А тут українська влада реально стурбована тим, щоб набрати в армію геїв. Якщо це найголовніше, то щасливої дороги. Якщо це найголовніше, то російська влада вибрала вірну позицію, якусь вичікувальну. Просто відійти в сторону, і щоб воно все вибухнуло до біса. Тому що які геї? Війна на Донбасі, людей вбивають, а KyivPride йде на Донбас", - заявила Скабєєва.

читайте також"Культура нижче ватерлінії": Кравчук виправдався через розмову зі Скабєєвою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео, на якому відображено закулісся зйомок російської пропагандистської телепередачі 60 хвилин.

У відео добре чутно і видно, як ведуча Ольга Скабєєва роздає учасникам передачі свіжі кремлівські вказівки - як саме потрібно говорити на ту або іншу тему

новини Росії Ольга Скабеева
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