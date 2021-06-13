Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну щодо агресії в Україні - NBC / Reuters

Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що президент США Джо Байден дав "жорсткий сигнал" главі Кремля Володимиру Путіну на їх зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах - "ширшому і вужчому". Одним з ключових питань буде посилення російської агресії щодо України.

Як повідомляє телеканал NBC з посиланням на джерела, поки невідомо, чи буде "зустріч один на один" без помічників і радників.

За інформацією телеканалу, Байден повинен передати "жорсткий сигнал Путіну, на відміну від тих відносин, які продемонстрував колишній президент Дональд Трамп".

Стверджується, що Джо Байден проводить зустрічі з союзниками, щоб продемонструвати російському президенту "єдиний фронт проти його згубної поведінки".

Джерела телеканалу повідомили, що американський президент має намір обговорити кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини і втручання у вибори.

Також Джо Байден планує торкнутися тем, за якими дві країни можуть працювати разом. Наприклад, контроль над озброєннями і зміна клімату.

Зустріч Байдена та Путіна

США і Росія 24 травня провели консультації двох держав, за підсумками яких сторони випустили заяви, згідно з якими вони готові продовжити дискусію в межах саміту Вашингтона і Москви.

У Білому домі та Кремлі 25 травня підтвердили, що американо-російський саміт, в межах якого проведуть переговори Байден і Путін, відбудеться 16 червня у Женеві.

Американський президент Джо Байден оголосить Володимиру Путіну про підтримку Штатами територіальної цілісності та суверенітету України, про що розповіла представник Білого дому Аманда Слоат.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков вважає, що Путін здійснить спробу переконати Байдена у тому, щоб Штати підтримали "переговори" Києва з бойовиками "ЛДНР".