Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине - NBC

Президент США проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".
Белый дом ставит своей задачей продемонстрировать, что президент США Джо Байден дал "жесткий сигнал" главе Кремля Владимиру Путину на их встрече в Женеве. Саммит пройдет в двух форматах - "более широком и более узком". Одним из ключевых вопросов будет усиление российской агрессии в отношении Украины.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, пока неизвестно, будет ли "встреча один на один" без помощников и советников.
По информации телеканала, Байден должен передать "жесткий сигнал Путину, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп".
Утверждается, что Джо Байден проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".
Источники телеканала сообщили, что американский президент намерен обсудить кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушение прав человека и вмешательство в выборы.
Также Джо Байден планирует затронуть темы, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата.
Встреча Байдена и Путина
США и Россия 24 мая провели консультации двух государств, по итогам которых стороны выпустили заявления, согласно которым они готовы продолжить дискуссию в рамках саммита Вашингтона и Москвы.
В Белом доме и Кремле 25 мая подтвердили, что американо-российский саммит, в рамках которого проведут переговоры Байден и Путин, состоится 16 июня в Женеве.
Американский президент Джо Байден объявит Владимиру Путину о поддержке Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины, о чем рассказала представитель Белого дома Аманда Слоат.
Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Путин осуществит попытку убедить Байдена в том, чтобы Штаты поддержали "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР".