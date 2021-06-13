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Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине - NBC

13 июня 2021, 07:24

Президент США проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".

Путин, Байден
Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине - NBC / Reuters

Белый дом ставит своей задачей продемонстрировать, что президент США Джо Байден дал "жесткий сигнал" главе Кремля Владимиру Путину на их встрече в Женеве. Саммит пройдет в двух форматах - "более широком и более узком". Одним из ключевых вопросов будет усиление российской агрессии в отношении Украины.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, пока неизвестно, будет ли "встреча один на один" без помощников и советников.

По информации телеканала, Байден должен передать "жесткий сигнал Путину, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп".

Утверждается, что Джо Байден проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".

Источники телеканала сообщили, что американский президент намерен обсудить кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушение прав человека и вмешательство в выборы.

Также Джо Байден планирует затронуть темы, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата.

Встреча Байдена и Путина

США и Россия 24 мая провели консультации двух государств, по итогам которых стороны выпустили заявления, согласно которым они готовы продолжить дискуссию в рамках саммита Вашингтона и Москвы.

В Белом доме и Кремле 25 мая подтвердили, что американо-российский саммит, в рамках которого проведут переговоры Байден и Путин, состоится 16 июня в Женеве.

Американский президент Джо Байден объявит Владимиру Путину о поддержке Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины, о чем рассказала представитель Белого дома Аманда Слоат.

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Путин осуществит попытку убедить Байдена в том, чтобы Штаты поддержали "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР".

новости США Джо Байден военная агрессия РФ Встреча Путина и Байдена
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