"Байден робить РФ дуже багатою, а Україну не пускає в НАТО": Трамп пройшовся по зустрічі в Женеві

Трамп пройшовся по зустрічі Путіна і Байдена / Reuters

Зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена, президентів Росії та США, в Женеві була вкрай невдалою для Штатів, проте дуже корисною для Росії, заявив колишній глава Білого дому Дональд Трамп.

За його словами, Штати лише надали сцену для Путіна і нічого при цьому не отримали натомість.

"Шок. Те, що відбувається зараз в Америці, це справжній шок в економіці, в політиці, в іноземній політиці, в енергетиці. Ми більше не будемо енергетично незалежними. Тепер ми будемо залежати від Саудівської Аравії і від Росії. Байден робить Росію дуже багатою", - заявив в ефірі Sean Hannity show на каналі Fox News Трамп.

Трамп також прокоментував будівництво Північного потоку-2.

читайте такожЗустріч Байдена і Путіна: Арестович пояснив мету американо-російського саміту"Ніхто не чув про Північний потік-2, Поки я не почав цю розмову, і що цей трубопровід необхідно зупинити. І я його зупинив", – похвалився колишній лідер Америки.

Під час бесіди з ведучим була порушена і тема України. За словами журналіста, "Байден не дає Україні приєднатися до НАТО через корупцію, і при цьому його син заробив мільйони на корупції в Україні".

"Я був дуже здивований, коли почув це від Джо Байдена. Мене цікавила корупція в Україні. Але коли я почав піднімати це питання, мені оголосили імпічмент", - заявив у відповідь Трамп.

Раніше в Білому домі розкрили, про що домовилися Байден і Путін щодо України. Президенти США і Росії говорили в Женеві про "області, в яких є реальні, чіткі і суттєві відмінності".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі Путін розповів, що під час переговорів було порушено питання вступу України до НАТО. За його словами, цього питання торкнулися "мазком". Також Путін заявив, що Байден підтримав Мінські угоди.

Президент США Джо Байден під час прес-конференція за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що сторони говорили про непохитну рішучість США захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, - ред.) не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були", – зазначив глава Білого дому.