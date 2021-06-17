"Байден делает РФ очень богатой, а Украину не пускает в НАТО": Трамп прошелся по встрече в Женеве

Трамп прошелся по встрече Путина и Байдена / Reuters

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена, президентов России и США, в Женеве была крайне неудачной для Штатов, зато очень полезной для России, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, Штаты лишь предоставили сцену для Путина и ничего при этом не получили взамен.

"Шок. То, что происходит сейчас в Америке, это настоящий шок В экономике, в политике, в иностранной политике, в энергетике. Мы больше не будем энергетически независимыми. Теперь мы будем зависеть от Саудовской Аравии и от России. Байден делает Россию очень богатой", – заявил в эфире Sean Hannity show на канале Fox News Трамп.

Трамп также прокомментировал строительство Северного потока-2.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: Арестович объяснил цель американо-российского саммита"Никто не слышал о Северном потоке-2, пока я не начал этот разговор, и что этот трубопровод необходимо остановить. И я его остановил", – похвастался бывший лидер Америки.

Во время беседы с ведущим была затронута и тема Украины. По словам журналиста, "Байден не дает Украине присоединиться к НАТО из-за коррупции, и при этом его сын заработал миллионы на коррупции в Украине".

"Я был очень удивлен, когда услышал это от Джо Байдена. Меня интересовала коррупция в Украине. Но когда я начал поднимать этот вопрос, мне объявили импичмент", – заявил в ответ Трамп.

Ранее в Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по Украине. Президенты США и России говорили в Женеве об "областях, в которых есть реальные, четкие и существенные различия".

Напомним, по итогам встречи Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Также Путин заявил, что Байден поддержал Минские соглашения.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", – отметил глава Белого дома.