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Байден виступив з важливою заявою через агресію Росії проти України

16 квітня 2021, 00:16
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За словами Байдена, він у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету України.

Джо Байден
Джо Байден зробив важливу заяву / Reuters

Президент США Джо Байден у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним підтвердив, що США повністю підтримують Україну.

За словами Байдена, він підкреслив, що настав час для деескалації на Донбасі.

"Я дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що США продовжують підтримувати наших партнерів і союзників в Європі. Ми непохитні. І я висловив свою стурбованість щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму", – сказав Байден.

За його словами, США вже підтвердили підтримку суверенітету і цілісності України.

"Тепер прийшов час провести деескалацію цього конфлікту. Ми повинні рухатися вперед, ведучи вдумливий діалог. США готові конструктивно продовжувати рухатися вперед у цьому процесі", - додав Байден у своєму відеозверненні.

При цьому Байден заявив, що запропонував президенту РФ зустрітися в Європі вже цього літа, щоб вирішити ряд питань, які накопичилися за довгий час.

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За словами Байдена, він під час бесіди висловив переконання, що особисті, прямі контакти між главами держав дуже важливі для налагодження відносин між країнами. Як зазначив президент США, його російський колега погодився з цим.

"У зв'язку з цим я запропонував особисто зустрітися цього літа в Європі в рамках саміту, щоб обговорити ряд питань, з якими стикаються наші країни", — сказав Байден.

Байден також висловився щодо Північного потоку-2. За його словами, це складне питання, яке впливає на союзників США в Європі.

Він підкреслив, що тривалий час виступає проти його будівництва і робив це ще до того, як виграв президентські вибори в 2020 році.

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Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:

  • 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США ввели нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
  • У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
  • НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.

Джо Байден
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