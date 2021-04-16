Байден виступив з важливою заявою через агресію Росії проти України

Джо Байден зробив важливу заяву / Reuters

Президент США Джо Байден у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним підтвердив, що США повністю підтримують Україну.

За словами Байдена, він підкреслив, що настав час для деескалації на Донбасі.

"Я дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що США продовжують підтримувати наших партнерів і союзників в Європі. Ми непохитні. І я висловив свою стурбованість щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму", – сказав Байден.

За його словами, США вже підтвердили підтримку суверенітету і цілісності України.

"Тепер прийшов час провести деескалацію цього конфлікту. Ми повинні рухатися вперед, ведучи вдумливий діалог. США готові конструктивно продовжувати рухатися вперед у цьому процесі", - додав Байден у своєму відеозверненні.

При цьому Байден заявив, що запропонував президенту РФ зустрітися в Європі вже цього літа, щоб вирішити ряд питань, які накопичилися за довгий час.

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За словами Байдена, він під час бесіди висловив переконання, що особисті, прямі контакти між главами держав дуже важливі для налагодження відносин між країнами. Як зазначив президент США, його російський колега погодився з цим.

"У зв'язку з цим я запропонував особисто зустрітися цього літа в Європі в рамках саміту, щоб обговорити ряд питань, з якими стикаються наші країни", — сказав Байден.

Байден також висловився щодо Північного потоку-2. За його словами, це складне питання, яке впливає на союзників США в Європі.

Він підкреслив, що тривалий час виступає проти його будівництва і робив це ще до того, як виграв президентські вибори в 2020 році.

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