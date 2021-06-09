Байден заявив про погрози режиму Лукашенка Вашингтону і вдарив санкціями по Білорусі

Джо Байден продовжив санкції проти Білорусі ще на один рік / Reuters

Американський президент Джо Байден продовжив на рік санкції проти Білорусі, які були впроваджені ще у 2006 році. Черговий річний період закінчувався 16 червня 2021 року. США бачить у політичній ситуації у Білорусі надзвичайну загрозу національній безпеці своєї держави.

Як вказується на сайті Білого дому, політичний курс офіційного Мінська несе серйозну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці американської держави. Внаслідок цього президент США Джо Байден прийняв рішення продовжити санкції проти Білорусі, які діятимуть і після 16 червня 2021 року.читайте також"Фейки і захоплення бізнесу" : у Білорусі вибухнули різкою заявою через санкції проти Бєлавіа

"Дії і політика окремих членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують створювати незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини режим санкцій, оголошений 16 червня 2006 року, повинен залишатися в силі і після 16 червня 2021 року", - підкреслюється у повідомленні.

Ситуація у Білорусі

У Мінську 23 травня була здійснена примусова посадка цивільного літака авіакомпанії Ryanair, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс. Диспетчер повідомив екіпажу про бомбу на літаку, внаслідок чого пілот був змушений приземлитися у Мінському аеропорту. Однак при огляді салону вибухових пристроїв виявлено не було.

Цим рейсом летів Роман Протасевич - білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta. Його разом з дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики у Мінську.

У зв'язку з цим інцидентом Євросоюз 4 червня прийняв рішення повністю закрити небо для літаків з Білорусі. Білоруським авіалайнерам також заборонили приземлятися в європейських аеропортах.