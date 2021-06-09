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Байден заявил об угрозах режима Лукашенко Вашингтону и ударил санкциями по Беларуси

9 июня 2021, 00:25

В США считают действия официального Минска угрозой национальной безопасности государства.

Джо Байден
Джо Байден продлил санкции против Беларуси еще на один год / Reuters

Американский президент Джо Байден продлил на год санкции против Беларуси, которые были введены еще в 2006 году. Очередной годичный период истекал 16 июня 2021 года. США видит в политической ситуации в Беларуси чрезвычайную угрозу национальной безопасности своего государства.

Как указывается на сайте Белого дома, политический курс официального Минска несет серьезную угрозу национальной безопасности и внешней политике американского государства. Вследствие этого президент США Джо Байден принял решение продлить санкции против Беларуси, которые будут действовать и после 16 июня 2021 года.Читайте также"Фейки и захват бизнеса": в Беларуси разразились резким заявлением из-за санкций против Белавиа

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине режим санкций, объявленный 16 июня 2006 года, должен оставаться в силе и после 16 июня 2021 года", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация в Беларуси

В Минске 23 мая была совершена принудительная посадка гражданского самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс. Диспетчер сообщил экипажу о бомбе на самолете, вследствие чего пилот был вынужден приземлиться в Минском аэропорту. Однако при осмотре салона взрывных устройств обнаружено не было.

Этим рейсом летел Роман Протасевич – белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали белорусские силовики в Минске.

В связи с данным инцидентом Евросоюз 4 июня принял решение полностью закрыть небо для самолетов из Беларуси. Белорусским авиалайнерам также запретили приземляться в европейских аэропортах.

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