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Евросоюз объявил полную воздушную блокаду самолетам из Беларуси

4 июня 2021, 17:14
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Самолетам авиакомпаний Беларуси запретили использовать для перелетов европейское воздушное пространство.

Белавиа, самолет
Евросоюз закрыл небо для самолетов из Беларуси с 4 июня / casino.by

Европейский Союз принял решение запретить полеты самолетов авиакомпаний республики Беларусь в воздушном пространстве наднационального объединения. Белорусским авиалайнерам также не разрешается посадка в европейских аэропортах. Такое решение было принято Советом ЕС.

Как указано в заявлении Совета Европейского Союза, которое опубликовано в пятницу, 4 июня, из-за ситуации, которая сложилась на территории республики Беларусь, было принято решение о запрете белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС. Также самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено приземляться в европейских аэропортах.

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", - подчеркивается в заявлении.Читайте также"Воздушное пиратство" Лукашенко: в ЕС рассказали, как закрывают небо от Беларуси

Напомним, 3 июня Европейское агентство авиационной безопасности запретило самолетам авиакомпаний ЕС летать в воздушном пространстве Беларуси. Авиаперелеты в небе над республикой разрешены только в экстренных случаях.

Европейский Совет в связи с инцидентом с авиалайнером компании Ryanair в Минске ранее рекомендовал закрыть авиапространство ЕС для Беларуси.

Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске

Авиалайнер компании Ryanair 23 мая совершал рейс из Афин в Вильнюс, однако в экстренном порядке был вынужден приземлиться в Минске по настоянию Беларуси. Белорусская сторона мотивировала посадку самолета информацией о наличии бомбы на борту. Однако при осмотре салона лайнера взрывных устройств обнаружено не было.

Данным рейсом летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Их задержали силовики после посадки самолета в Минске.

Директор компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Беларусь предоставила ложную информацию о переговорах диспетчера и пилота. Согласно его словам, диспетчерская не соединила пилота с авиакомпанией, вследствие чего у него не было другого выхода, кроме как посадить самолет в Минске.

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