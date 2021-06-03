В ЕС разрешили самолетам летать над Беларусью, но при одном условии

Страны должны ввести ограничения на полеты над республикой Беларусь в течение 2 недель.
Авиалайнерам компаний Европейского Союза запрещено осуществлять полеты над территорией республики Беларусь. Такие ограничения страны должны ввести в течение двух недель. Европейские самолеты могут пролетать воздушное пространство РБ только в случае чрезвычайной ситуации. Решение принято Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) в связи со срочной посадкой лайнера Ryanair в Минске.
В директиве агентства указано, что полеты самолетов компаний ЕС в небе над Беларусью запрещены. Исключением являются случаи, при которых происходят непредвиденные обстоятельства.
"Проведения операций в воздушном пространстве Беларуси (FIR Minsk) больше не разрешается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.Читайте такжеЛукашенко объявил об угрозе революции в Беларуси и пожаловался Путину на Евросоюз
Подчеркивается, что теперь государства должны принять решение о запретах на полеты в авиационном пространстве Беларуси в течение 2 недель.
Напомним, ранее EASA не рекомендовало авиаперевозчикам государств Евросоюза использовать авиапространство белорусского государства без особой необходимости.
Европейский Совет, в свою очередь, рекомендовал закрыть европейское воздушное пространство для авиаперевозчиков из Беларуси.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Самолет компании Ryanair 23 мая летел рейсом Афины-Вильнюс, однако он вынужден был совершить экстренную посадку в Минске по настоянию белорусской стороны, которая заявила, что на борту якобы находится бомба. Взрывных устройств в салоне авиалайнера обнаружено не было.
Этим рейсом летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Их задержали силовики после посадки самолета в Минске.
Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Беларусь обнародовала ложную информацию о переговорах диспетчера и пилота. По его словам, диспетчер решил не соединять пилота с авиакомпанией, из-за чего у него не было другой возможности, кроме как посадить самолет в Минске.