В ЕС разрешили самолетам летать над Беларусью, но при одном условии

Самолетам из стран ЕС разрешили летать в воздушном пространстве Беларуси только в экстренных случаях / Reuters

Авиалайнерам компаний Европейского Союза запрещено осуществлять полеты над территорией республики Беларусь. Такие ограничения страны должны ввести в течение двух недель. Европейские самолеты могут пролетать воздушное пространство РБ только в случае чрезвычайной ситуации. Решение принято Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) в связи со срочной посадкой лайнера Ryanair в Минске.

В директиве агентства указано, что полеты самолетов компаний ЕС в небе над Беларусью запрещены. Исключением являются случаи, при которых происходят непредвиденные обстоятельства.

"Проведения операций в воздушном пространстве Беларуси (FIR Minsk) больше не разрешается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.Читайте такжеЛукашенко объявил об угрозе революции в Беларуси и пожаловался Путину на Евросоюз

Подчеркивается, что теперь государства должны принять решение о запретах на полеты в авиационном пространстве Беларуси в течение 2 недель.

Напомним, ранее EASA не рекомендовало авиаперевозчикам государств Евросоюза использовать авиапространство белорусского государства без особой необходимости.

Европейский Совет, в свою очередь, рекомендовал закрыть европейское воздушное пространство для авиаперевозчиков из Беларуси.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Самолет компании Ryanair 23 мая летел рейсом Афины-Вильнюс, однако он вынужден был совершить экстренную посадку в Минске по настоянию белорусской стороны, которая заявила, что на борту якобы находится бомба. Взрывных устройств в салоне авиалайнера обнаружено не было.

Этим рейсом летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Их задержали силовики после посадки самолета в Минске.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Беларусь обнародовала ложную информацию о переговорах диспетчера и пилота. По его словам, диспетчер решил не соединять пилота с авиакомпанией, из-за чего у него не было другой возможности, кроме как посадить самолет в Минске.