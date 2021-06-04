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Главред Nexta отреагировал на заявления Протасевича в интервью на госТВ Беларуси

4 июня 2021, 16:23
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Протасевичу внушили убеждения о тотальном предательстве со стороны его окружения, считает Степан Путило.

Протасевич
Заявления Протасевича - результат пыток и внушений, - Путило / Скриншот ОНТ

Заявления основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в эфире белорусского телеканала ОНТ не соответствуют действительности. Такие слова являются результатом "невыносимых пыток" и внушения журналисту убеждений о предательстве со стороны его окружения. Об этом заявил главный редактор проекта Nexta Степан Путило.

В комментарии Forbes он рассказал о том, что заявления Протасевича в интервью белорусскому ГосТВ не соответствуют реальной картине событий. Его слова обусловлены пытками и внушениями.

"(Слова Протасевича, - ред.) являются результатом невыносимых пыток, сопряженных с личными переживаниями и грамотно внушенными Роману убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения", - считает Путило.

Кроме того, он заявил, что это было не интервью, а допрос. По его словам, обычно в таких ситуациях применяется комплекс различных мер воздействия на человека, о чем свидетельствует психологический срыв журналиста во время беседы.Читайте такжеУ Лукашенко стальные яйца, а поездка на Донбасс – главная ошибка: что говорил Протасевич в интервью

"Мы знаем, что перед подобными допросами (иначе это "интервью" не назвать) используется как психологическое воздействие и обработка, так и специальные медицинские препараты, соответствующие психоэмоциональному состоянию и характеру Романа — для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов", - подчеркнул Степан Путило.

Сюжет на госТВ Беларуси с участием Протасевича

3 июня на белорусском государственном телеканале ОНТ показали "интервью" с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, который был задержан силовиками после принудительной посадки самолета рейса Ryanair в Минске.

Протасевич сделал ряд заявлений, среди которых – слова о признании своей вины по 342 статье, предусматривающей уголовную ответственность об организации групповых действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка.

Журналист также рассказал об оппозиционном движении Беларуси, поддержке протестов с Запада и санкциях.

При этом Протасевич опроверг сведения о том, что он якобы принимал участие в боевых действиях на Донбассе и заявил о работе журналистом в зоне АТО.

Роман Протасевич новости Беларуси Степан Путило
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