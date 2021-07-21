Била ногами та руками: у Польщі місцева жорстоко відгамселила українку-продавщицю

У польському супермаркеті місцева мешканка побила продавщицю з України / wiadomoscihandlowe.pl

У польському Щецині 26-річна місцева жителька побила продавщицю, яка приїхала на роботу з України.

Агресивна громадянка Польщі до цього майже три місяці тероризувала українку, ображаючи через її походження, пише видання Naszemiasto з посиланням на дані польських правоохоронців.

Відзначається, що "спусковим гачком" для підозрюваної послужило те, що українка відмовилася продавати їй алкогольні напої.

Підкреслюється, що розлючена зловмисниця почала колошматити продавщицю супермаркету руками і ногами.

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У повідомленні також йдеться про те, що після побиття потерпіла провела сім днів у лікарні.

Додамо, що жінка, яка підозрюється у побитті українки, частково визнала свою провину. Їй загрожує від шести місяців до шести років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що багато заробітчан, які їдуть до Польщі, Чехії та інших країн ризикують життями заради того, щоб заробити гроші. Але золоті гори їм там не світять.

У разі смертельних трагедій з'ясовується, що у їхніх рідних не вистачає грошей навіть на те, щоб повернути тіло рідної людини на батьківщину і поховати.