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Била ногами и руками: в Польше местная жестоко отметилила украинку-продавщицу

21 июля 2021, 14:50
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После избиения потерпевшая провела семь дней в больнице.

В польском супермаркете местная жительница избила продавщицу из Украины / wiadomoscihandlowe.pl

В польском Щецине 26-летняя местная жительница избила продавщицу, которая приехала на работу из Украины.

Агрессивная гражданка Польши до этого почти три месяца терроризировала украинку, оскорбляя из-за ее происхождения, пишет издание Naszemiasto со ссылкой на данные польских правоохранителей.

Отмечается, что "спусковым крючком" для подозреваемой послужило то, что украинка отказалась продавать ей алкогольные напитки.

Подчеркивается, что разозленная злоумышленница принялась колошматить продавщицу супермаркета руками и ногами.

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В сообщении также говорится о том, что после избиения потерпевшая провела семь дней в больнице.

Добавим, что женщина, которая подозревается в избиении украинки, частично признала свою вину. Ей грозит от шести месяцев до шести лет лишения свободы.

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Напомним, ранее сообщалось, что многие заробитчане, которые уезжают в Польшу, Чехию и другие страны рискуют жизнями ради того, чтобы заработать деньги. Но золотые горы им там не светят.

В случае смертельных трагедий выясняется, что у их родных не хватает денег даже на то, чтобы вернуть тело родного человека на родину и похоронить.

новости Польши заробитчане
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