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Из-за адских условий работы в Польше умирают украинцы

6 июля 2021, 19:40

Из-за того, что в Украине люди не могут найти работу с достойной оплатой труда, им приходиться оббивать пороги зарубежных фирм.

Украинцы продолжают умирать в Польше

Много заробитчан, которые уезжают в Польшу, Чехию и другие страны рискуют жизнями своих граждан ради того, чтобы заработать деньги. Но золотые горы им там не светят. В случае смертельных трагедий выясняется, что у их родных не хватает денег даже на то, чтобы вернуть тело родного человека на родину и похоронить.

Из-за того, что в Украине люди не могут найти работу с достойной оплатой труда, им приходиться оббивать пороги зарубежных фирм, руководители которых даже не заботятся о безопасных условиях.

В польском городке Кемпно внезапно скончалась 23-летняя украинка из Тернополя Натия Кирия. Девушка была в разводе, у нее остался 3-летний сын, воспитание которого теперь полностью ляжет на ее 53-летнюю маму.

Как рассказывают знакомые семьи, Натии стало плохо, когда она вместе с мамой возвращалась с работы. Вертолетом украинку успели доставить в больницу в Познань, но спасти ее не смогли. Предварительная причина смерти – кровоизлияние в головной мозг.

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Друзья Натии обратились за помощью через социальные сети, поскольку ее мама осталась в сложном материальном положении: необходимо доставить тело дочери на родину, а также заниматься маленьким ребенком.

Знакомая погибшей по имени Вера рассказала, что Натия около 2 лет жила в Польше вместе с мамой и маленьким сыном. Мечтала там остаться навсегда, чтобы ее ребенок пошел в польскую школу и получил образование.

Она отмечает, что условия труда в столярном цеху очень тяжелые.

"Там мебельная фирма на тысячу работников. Знаю, что в цеху было очень жарко. Она раньше работала на заправке, а потом перешла на эту мебельную фабрику, официально была трудоустроена. Она хотела остаться в Польше, потому что в Украине ее ничто не держало", – говорит OBOZREVATEL Вера.

До переезда из Украины она занималась танцами и мама очень этим гордилась.

Ранее в Польше во время проведения работ на железнодорожном мосту трагически погиб погиб 39-летний гражданин Украины. Мужчину придавило гидравлическим домкратом. Трагедия произошла в городе Вронки 3 июля.

новости Польши заробитчане
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