Трагедия в Польше: рабочего из Украины придавило домкратом

В Польше погиб заробитчанин

В Польше во время проведения работ на железнодорожном мосту трагически погиб погиб 39-летний гражданин Украины. Мужчину придавило гидравлическим домкратом. Трагедия произошла в городе Вронки 3 июля, пишет польское издание TVP.Info.

По предварительным данным, вечером 3 июля при проведении работ на железнодорожном мосту в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства произошла авария. В результате происшествия погиб украинец. Его придавило гидравлическим домкратом.

На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.

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"Были допрошены свидетели", - заявила пресс-секретарь уездной полиции в Шамотулы Сандра Худа.

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О произошедшем проинформирована Государственная инспекция труда. Дело взяла под контроль местная прокуратура.

Ранее сообщалось о том, что в Польше пьяный мужчина начал приставать к группе украинцев из-за того, что они общались на родном языке. В результате возникшей ссоры, поляк избил одного из украинцев до потери сознания.

Дебошира передали правоохранителям, пострадавшему украинцу оказана медпомощь. По его словам, мужчина, который на него напал, выкрикивал националистические лозунги.