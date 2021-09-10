Велика війна РФ і України: у Путіна після слів Зеленського заявили про "апокаліптичні очікування"

У Кремлі не піддаватимуться апокаліптичним очікуванням - Пєсков / УНІАН

Офіційна Москва "з жалем" ставиться до заяви президента Володимира Зеленського, який не виключає повномасштабного військового конфлікту Росії та України. У Кремлі, мовляв, вважають такий сценарій очікуваннями з області "апокаліпсису". Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.

"З жалем. Ми не хотіли б піддаватися якимось апокаліптичним очікуванням", - цитує спікера Кремля інформагентство РИА Новости.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час YES Brainstorming у Києві в п'ятницю, 10 вересня, сказав, що велика російсько-українська війна є можливим сценарієм. При цьому така ситуація стане великою помилкою Москви.читайте такожУкраїна в ЄС або напад Росії: Зеленський різко закликав Європу зробити вирішальний крок

"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність", - вважає гарант.

Заяви президента Зеленського на форумі Yes

Президент Володимир Зеленський сказав, що відносини між Україною і Росією, а також двома народами, зламалися і замість дружніх стали ворожими. Однак, за його словами, є і розумні росіяни, які з повагою ставляться до української державності.

Президент Зеленський також заявив про готовність до перемовин з главою Кремля Володимиром Путіним. Згідно з очікуваннями українського гаранта, повинна відбутися більш ефективна дискусія, ніж в рамках нормандського формату.

Під час свого виступу на Ялтинській європейській стратегії Зеленський зазначив, що назва заходу не є коректною – Ялта наразі не є частиною Європи, оскільки окупована Росією.