Британія оголосила про нові санкції проти росіян

Британія запровадила санкції проти РФ / УНІАН

Більше 10 громадян Росії потрапили під нові Британські міжнародні антикорупційні санкції. Як повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Великобританії, згідно з оновленим списком, під антикорупційні санкції Великобританії потрапили 22 людини з 6 країн, у тому числі 14 громадян Росії.

Тим, хто потрапив до британського списку санкцій, заборонений в'їзд на територію Великобританії, а їхні активи тепер заморожені.

Крім того, найбільша в Європейському парламенті фракція виступає за розширення санкцій проти Росії, в тому числі відключення РФ від SWIFT і зупинки газопроводу Північний потік-2.

Як повідомляє Європейська правда, в середу Європейський парламент обговорить, а потім проголосує за резолюцію, яка засуджує нарощування російської військової потужності навколо України, а також інші кричущі порушення прав людини і міжнародного порядку Кремлем, зокрема, справу Навального і напад російських спецслужб на Чехію.

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"Група ЄНП вважає колективним обов'язком Європи підтвердити свою підтримку Україні і закликає держави-члени ЄС і Європейську комісію вжити чіткі і рішучі заходи проти Росії в разі подальшої ескалації. Це має відбутися шляхом негайного припинення імпорту російської нафти і газу, зупинки будівництва трубопроводу Північний потік-2, виключення Росії з системи SWIFT і заморожування рахунків олігархів і заборони їм в'їзду в ЄС", - йдеться в повідомленні.

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