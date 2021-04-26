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Британія оголосила про нові санкції проти росіян

26 квітня 2021, 19:47
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Великобританія вирішила запровадити антикорупційні санкції проти росіян.

Росія, Прапор
Британія запровадила санкції проти РФ / УНІАН

Більше 10 громадян Росії потрапили під нові Британські міжнародні антикорупційні санкції. Як повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Великобританії, згідно з оновленим списком, під антикорупційні санкції Великобританії потрапили 22 людини з 6 країн, у тому числі 14 громадян Росії.

Тим, хто потрапив до британського списку санкцій, заборонений в'їзд на територію Великобританії, а їхні активи тепер заморожені.

Крім того, найбільша в Європейському парламенті фракція виступає за розширення санкцій проти Росії, в тому числі відключення РФ від SWIFT і зупинки газопроводу Північний потік-2.

Як повідомляє Європейська правда, в середу Європейський парламент обговорить, а потім проголосує за резолюцію, яка засуджує нарощування російської військової потужності навколо України, а також інші кричущі порушення прав людини і міжнародного порядку Кремлем, зокрема, справу Навального і напад російських спецслужб на Чехію.

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"Група ЄНП вважає колективним обов'язком Європи підтвердити свою підтримку Україні і закликає держави-члени ЄС і Європейську комісію вжити чіткі і рішучі заходи проти Росії в разі подальшої ескалації. Це має відбутися шляхом негайного припинення імпорту російської нафти і газу, зупинки будівництва трубопроводу Північний потік-2, виключення Росії з системи SWIFT і заморожування рахунків олігархів і заборони їм в'їзду в ЄС", - йдеться в повідомленні.

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Відносини Росії і Заходу - про що раніше повідомляв Главред:

  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров допустив можливість розриву відносин Росії і Євросоюзу у тому випадку, якщо Брюссель буде вводити серйозні санкції, спрямовані на стратегічні сектори економіки Росії.
  • Пізніше в Кремлі заявили, що ЗМІ допустили некоректне трактування заяви Лаврова. За словами прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, Росія налаштована на співпрацю з ЄС, однак якщо проти Москви введуть нові санкції, російська влада змушена буде піти на крайні заходи.
  • Адміністрація Джо Байдена вже може представити доповідь про нові санкції проти Північного потоку-2. Згідно з даними джерел агентства Bloomberg, обмеження будуть введені щодо російських компаній. Найімовірніше, німецькі юридичні особи під санкції не потраплять.

санкції Британия санкції проти Росії Європарламент
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