Британия объявила о новых санкциях против россиян

Британия ввела санкции против РФ / УНИАН

Более 10 граждан России попали под новые британские международные антикоррупционные санкции. Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании, согласно обновленному списку , под антикоррупционные санкции Великобритании попали 22 человека из 6 стран, в том числе 14 граждан России.

Тем, кто попал в британский санкционный список, запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы теперь заморожены.

Кроме того, крупнейшая в Европейском парламенте фракция выступает за расширение санкций против России, в том числе отключение РФ от SWIFT и остановки газопровода Северный поток-2.

Как пишет Европейская правда, в среду Европейский парламент обсудит, а затем проголосует за резолюцию, осуждающую наращивание российской военной мощи вокруг Украины, а также другие вопиющие нарушения прав человека и международного порядка Кремлем, в частности, дело Навального и нападение российских спецслужб на Чехию.

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"Группа ЕНП считает коллективным долгом Европы подтвердить свою поддержку Украине и призывает государства-члены ЕС и Европейскую комиссию принять четкие и решительные меры против России в случае дальнейшей эскалации. Это должно произойти путем немедленного прекращения импорта российской нефти и газа, остановки строительства трубопровода Северный поток - 2, исключение России из системы SWIFT и замораживания счетов олигархов и запрета им въезда в ЕС", - говорится в сообщении.

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