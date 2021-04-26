Британия объявила о новых санкциях против россиян

Великобритания решила ввести антикоррупционные санкции против россиян.
Более 10 граждан России попали под новые британские международные антикоррупционные санкции. Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании, согласно обновленному списку , под антикоррупционные санкции Великобритании попали 22 человека из 6 стран, в том числе 14 граждан России.
Тем, кто попал в британский санкционный список, запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы теперь заморожены.
Кроме того, крупнейшая в Европейском парламенте фракция выступает за расширение санкций против России, в том числе отключение РФ от SWIFT и остановки газопровода Северный поток-2.
Как пишет Европейская правда, в среду Европейский парламент обсудит, а затем проголосует за резолюцию, осуждающую наращивание российской военной мощи вокруг Украины, а также другие вопиющие нарушения прав человека и международного порядка Кремлем, в частности, дело Навального и нападение российских спецслужб на Чехию.
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"Группа ЕНП считает коллективным долгом Европы подтвердить свою поддержку Украине и призывает государства-члены ЕС и Европейскую комиссию принять четкие и решительные меры против России в случае дальнейшей эскалации. Это должно произойти путем немедленного прекращения импорта российской нефти и газа, остановки строительства трубопровода Северный поток - 2, исключение России из системы SWIFT и замораживания счетов олигархов и запрета им въезда в ЕС", - говорится в сообщении.
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Отношения России и Запада - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность разрыва отношений России и Евросоюза в том случае, если Брюссель будет вводить серьезные санкции, направленные на стратегические секторы экономики России.
- Позже в Кремле заявили, что СМИ допустили некорректную трактовку заявления Лаврова. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Россия настроена на сотрудничество с ЕС, однако если против Москвы введут новые санкции, российские власти вынуждены будут пойти на крайние меры.
- Администрация Джо Байдена уже может представить доклад о новых санкциях против Северного потока-2. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ограничения будут введены в отношении российских компаний. Вероятнее всего, немецкие юридические лица под санкции не попадут.