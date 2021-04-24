У Байдена рассказали, как санкции США "успокоили" Россию

У Байдена оценили результат санкций США против России / Reuters

Введенные против России санкции США привели к результатам, которые "достаточно близки" к ожиданиям Вашингтона, заявил ведущий международный представитель Белого дома Далип Сингх.

"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целеустремленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность испытать гораздо большие потери, если Россия продолжит или усилит свое поведение. Результаты пока достаточно близки к тому, на что мы надеялись", - сказал Сингх, его цитирует Reuters.

Отмечается, что санкции создают рычаги влияния на дипломатический процесс и были частью стратегии администрации по размораживанию отношений с Москвой, которые ухудшились после вступления в должность Джо Байдена в январе.

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