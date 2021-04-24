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У Байдена рассказали, как санкции США "успокоили" Россию

24 апреля 2021, 07:24
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В Белом доме говорят, что санкции создают рычаги влияния на дипломатический процесс и были частью стратегии администрации по размораживанию отношений с Москвой.

Белый дом
У Байдена оценили результат санкций США против России / Reuters

Введенные против России санкции США привели к результатам, которые "достаточно близки" к ожиданиям Вашингтона, заявил ведущий международный представитель Белого дома Далип Сингх.

"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целеустремленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность испытать гораздо большие потери, если Россия продолжит или усилит свое поведение. Результаты пока достаточно близки к тому, на что мы надеялись", - сказал Сингх, его цитирует Reuters.

Отмечается, что санкции создают рычаги влияния на дипломатический процесс и были частью стратегии администрации по размораживанию отношений с Москвой, которые ухудшились после вступления в должность Джо Байдена в январе.

Санкции США против России - о чем сообщалось ранее:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции США против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
  • 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации.

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