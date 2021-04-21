"Швидко і жорстко відповімо": Путін пригрозив країнам, що загрожують РФ

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін пригрозив жорстко відповідати на дії інших країн, які, на його думку, загрожують РФ. Саме таку промову він сказав у рамках свого послання Федеральним Зборам.

"Ми дійсно хочемо мати добрі стосунки з усіма учасниками міжнародного спілкування, в тому числі і з тими, з ким стосунки у нас останнім часом, м'яко кажучи, не складаються. Ми дійсно не хочемо спалювати мости, але, якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість або слабкість і сам має намір остаточно спалити або навіть підірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою. Організатори будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували", - сказав він.

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