"Швидко і жорстко відповімо": Путін пригрозив країнам, що загрожують РФ

У рамках свого послання Федеральним Зборам президент Росії Володимир Путін спирався на жорстку риторику щодо інших країн світу.
Президент Росії Володимир Путін пригрозив жорстко відповідати на дії інших країн, які, на його думку, загрожують РФ. Саме таку промову він сказав у рамках свого послання Федеральним Зборам.
"Ми дійсно хочемо мати добрі стосунки з усіма учасниками міжнародного спілкування, в тому числі і з тими, з ким стосунки у нас останнім часом, м'яко кажучи, не складаються. Ми дійсно не хочемо спалювати мости, але, якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість або слабкість і сам має намір остаточно спалити або навіть підірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою. Організатори будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували", - сказав він.
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- Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруженості на сході України Росія проводить тест для Заходу і намагається його залякати.
- Нарощування військ РФ в окупованому Криму та біля українських кордонів підтверджують міжнародні розслідувачі, ЗМІ та супутникові знімки.