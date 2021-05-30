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Стало відомо, куди перевели ексредактора Nexta Протасевича

30 травня 2021, 11:16

Сім'я Протасевича дізналася, що їхній син перебуває у мінському СІЗО КДБ, після того, як сестрі Романа вдалося передати до ізолятора передачу.

Роман Протасевич
Колишнього редактора Nexta Протасевича перевели до СІЗО КДБ / Reuters

Білоруського опозиційного блогера, колишнього редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ, де знаходиться і його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська.

Сім'я Протасевича дізналася, що їхній син перебуває в мінському СІЗО КДБ у п'ятницю, коли сестрі Романа вдалося передати до ізолятора передачу, повідомляє BBC з посиланням на батька Романа, Дмитра Протасевича.

"Ми не знали, де він знаходиться, поки дочка не передала посилку. А раз її прийняли, зрозуміло, де (він знаходиться - ред.). Вона передала те, що там дозволено - предмети особистої гігієни... Він книгу просив через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена", - сказав батько Протасевича.

Зазначимо, Дмитро Протасевич сумнівається в тому, що його син "бадьорий і веселий", як Роман сказав своєму адвокату на першій зустрічі у четвер.

Також батьки Романа переконані, що силовики били їхнього сина після затримання.

"У нас є глибокі побоювання за стан здоров'я Романа після відео, яке з'явилося. Знаючи його і знаючи ті методи, які застосовуються в СІЗО КДБ", - сказав батько Протасевича.

Затримання Протасевича у Мінську - про що важливо знати:

  • 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики. Разом з Протасевичем затримано його дівчину - 23-річну громадянку Росії Софію Сапегу.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 25 травня над Білоруссю зникли літаки - через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід, крім російських літаків і суден тих країн, які ще не ухвалили рішення відмовитися здійснювати рейси до країни.
  • 25 травня Кабмін офіційно закрив авіасполучення України з Білоруссю. Рішення Києва почало діяти з 26 травня.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:

  • ч. 3 ст. 130 (вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
  • ст. 293 (організація масових заворушень);
  • ст. 342 (організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок).

За жодною з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.

Роман Протасевич новини Білорусі
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