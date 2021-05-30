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Бывшего редактора Nexta Протасевича перевели в СИЗО КГБ

30 мая 2021, 11:16

Семья Протасевича узнала, что их сын находится в минском СИЗО КГБ после того, как сестре Романа удалось передать в изолятор передачу.

Роман Протасевич
Бывшего редактора Nexta Протасевича перевели в СИЗО КГБ / Reuters

Белорусского оппозиционого блогера, бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

Семья Протасевича узнала, что их сын находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу, сообщает BBC со ссылкой на отца Романа, Дмитрия Протасевича.

"Мы не знали, где он находится, пока дочка не передала посылку. А раз ее приняли, понятно, где (он находится – ред.). Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена", - сказал отец Протасевича.

Отметим, Дмитрий Протасевич сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман сказал своему адвокату на первой встрече в четверг.

Также родители Романа убеждены, что силовики били их сына после задержания.

"У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ", - сказал отец Протасевича.

Задержание Протасевича в Минске – о чем важно знать:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками. Вместе с Протасевичем задержана его девушка - 23-летняя гражданка России Софья Сапега.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • 25 мая над Беларусью исчезли самолеты - из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход, кроме российских самолетов и суден тех стран, которые еще не приняли решение отказаться осуществлять рейсы в страну.
  • 25 мая Кабмин официально закрыл авиасообщение Украины с Беларусью. Решение Киева начало действовать с 26 мая.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

  • ч.3 ст.130 (совершение умышленных действий, направленных на разжигание социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
  • ст. 293 (организация массовых беспорядков);
  • ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Роман Протасевич новости Беларуси
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