Вместе с Протасевичем в Беларуси задержали россиянку: СМИ выяснили, кто она

Софья Сапега является девушкой Романа Протасевича / Фото instagram.com/sapega_sofia

23 мая белорусские силовики задержали оппозиционного блогера, создателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair был задержан еще как минимум один пассажир - 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе Международное право и право Европейского союза, сообщает BBC. Издание отмечает, что Софья Сапега является девушкой Романа Протасевича.

"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Тем временем белорусское издание Наша Нива связалось с отцом Софьи Сапеги, и тот подтвердил ее задержание. Она летела в самолете вместе с Протасевичем из Афин в Вильнюс.

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Задержание Романа Протасевича - о чем ранее писал Главред: