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Вместе с Протасевичем в Беларуси задержали россиянку: СМИ выяснили, кто она

24 мая 2021, 10:22
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Софья Сапега учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она летела в самолете вместе с Протасевичем из Афин в Вильнюс.

Софья Сапега
Софья Сапега является девушкой Романа Протасевича / Фото instagram.com/sapega_sofia

23 мая белорусские силовики задержали оппозиционного блогера, создателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair был задержан еще как минимум один пассажир - 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе Международное право и право Европейского союза, сообщает BBC. Издание отмечает, что Софья Сапега является девушкой Романа Протасевича.

"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Тем временем белорусское издание Наша Нива связалось с отцом Софьи Сапеги, и тот подтвердил ее задержание. Она летела в самолете вместе с Протасевичем из Афин в Вильнюс.

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Задержание Романа Протасевича - о чем ранее писал Главред:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
  • США требуют от Беларуси освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса Nexta Романа Протасевича. С осуждением действий Минска выступил ряд европейских стран.
  • Кроме того, восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью.
Роман Протасевич новости Беларуси
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