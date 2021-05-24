Вместе с Протасевичем в Беларуси задержали россиянку: СМИ выяснили, кто она

Софья Сапега учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она летела в самолете вместе с Протасевичем из Афин в Вильнюс.
23 мая белорусские силовики задержали оппозиционного блогера, создателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair был задержан еще как минимум один пассажир - 23-летняя гражданка России Софья Сапега.
Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе Международное право и право Европейского союза, сообщает BBC. Издание отмечает, что Софья Сапега является девушкой Романа Протасевича.
"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.
Тем временем белорусское издание Наша Нива связалось с отцом Софьи Сапеги, и тот подтвердил ее задержание. Она летела в самолете вместе с Протасевичем из Афин в Вильнюс.
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Задержание Романа Протасевича - о чем ранее писал Главред:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- США требуют от Беларуси освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса Nexta Романа Протасевича. С осуждением действий Минска выступил ряд европейских стран.
- Кроме того, восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью.