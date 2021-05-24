Госдеп США обратился к Минску с требованием после задержания Протасевича

Энтони Блинкен заявил, что "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".
США требуют от Беларуси освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича.
Как говорится в сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон решительно осуждает вынужденное перенаправление рейса между двумя государствами-членами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича в Минске.
"Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении Блинкена.
Госсекретарь США отметил, что этот "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".
Блинкен уточнил, что независимые СМИ являются "важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества".
Как отреагировали в мире на задержание Романа Протасевича
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией, а также потребовал провести международное расследование инцидента.
"Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров", - заявил он.
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал освободить всех пассажиров самолета
"Очень обеспокоены сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Расследование инцидента Советом ЕС будет иметь важное значение", - написал Мишель в Twitter.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия.
"Совершенно неприемлемо заставлять Ryanair рейс из Афин в Вильнюс приземлиться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свой путь в Вильнюс, а их безопасность должна быть обеспечена", - написала она в Twitter.
Также на задержание журналиста негативно отреагировали во Франции, Германии, Польше, Греции.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что попросил главу Евросовета расширить сегодняшнюю повестку дня Совета ЕС, чтобы обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко.
"Угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма. Он не может остаться безнаказанным", - написал Моравецкий в Twitter.
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Задержание Романа Протасевича - о чем ранее писал Главред:
- 3 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Ни по одной их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.