УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Госдеп США обратился к Минску с требованием после задержания Протасевича

24 мая 2021, 07:17
Прослушать новость
Остановить

Энтони Блинкен заявил, что "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен отреагировал на задержание Романа Протасевича / Reuters

США требуют от Беларуси освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича.

Как говорится в сообщении госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон решительно осуждает вынужденное перенаправление рейса между двумя государствами-членами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича в Минске.

"Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США отметил, что этот "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".

Блинкен уточнил, что независимые СМИ являются "важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества".

Как отреагировали в мире на задержание Романа Протасевича

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией, а также потребовал провести международное расследование инцидента.

"Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров", - заявил он.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал освободить всех пассажиров самолета

"Очень обеспокоены сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Расследование инцидента Советом ЕС будет иметь важное значение", - написал Мишель в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия.

"Совершенно неприемлемо заставлять Ryanair рейс из Афин в Вильнюс приземлиться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свой путь в Вильнюс, а их безопасность должна быть обеспечена", - написала она в Twitter.

Также на задержание журналиста негативно отреагировали во Франции, Германии, Польше, Греции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что попросил главу Евросовета расширить сегодняшнюю повестку дня Совета ЕС, чтобы обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко.

"Угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма. Он не может остаться безнаказанным", - написал Моравецкий в Twitter.

Читайте такжеКиев потребовал освободить Протасевича и выдвинул обвинение Минску

Задержание Романа Протасевича - о чем ранее писал Главред:

  • 3 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

  • ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
  • ст. 293 (организация массовых беспорядков);
  • ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одной их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

новости США Роман Протасевич Энтони Блинкен Госдепартамент США новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Госдеп США обратился к Минску с требованием после задержания Протасевича». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Катя Осадчая в шикарном платье-корсете с глубоким декольте взбудоражила СетьКатя Осадчая в шикарном платье-корсете с глубоким декольте взбудоражила Сеть Помогли итальянцам выиграть Евровидение-2021: кому свои голоса подарила УкраинаПомогли итальянцам выиграть Евровидение-2021: кому свои голоса подарила Украина Гороскоп на 23 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомствоГороскоп на 23 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомство Удар по Порошенко: экс-генпрокурор объяснил неожиданный поворот в деле МедведчукаУдар по Порошенко: экс-генпрокурор объяснил неожиданный поворот в деле Медведчука На Украину сегодня налетят мощные ливни и грозыНа Украину сегодня налетят мощные ливни и грозы

Последние новости

18:21
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать
17:50
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года" актуально
17:50
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
17:46
В Украине с 1 июня начнут действовать новые правила для водителей Видео
17:10
Власть в Украине должна ликвидировать коррупционные схемы и не мешать бизнесу – эксперт
Реклама
17:06
Кремль назвал точную дату встречи Байдена и Путина: что обсудят Видео
17:00
Под Черновцами драка двух соседок завершилась трагедией для неродившегося ребенка Видео
16:55
Как в Минске сажали самолет Ryanair: опубликована стенограмма переговоров Видео
16:42
Планы увеличить налоги идут вразрез с ускорением экономического роста – эксперт
16:26
Фронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении Видео
16:24
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
16:23
В ОП заявили о выходе на "финишную прямую" в вопросе запуска рынка земли
16:20
Facebook начал "охоту" на подконтрольные Кремлю российские СМИ Фото Видео
16:13
CNN объявил дату и место встречи Байдена и Путина Видео
15:58
Хотела продать дитя за водку и морила голодом: в Одессе горе-матери вернут двух девочек Видео
15:57
Гороскоп на завтра 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
15:52
Филип Моррис оборудует все бездымные устройства технологией проверки возраста
15:51
Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео
15:47
Какого числа День отца 2021 и как поздравляют Фото Видео
15:37
Двигался там и щекотал: в Тернополе таракан среди ночи залез в ухо ребенку
Реклама
15:34
Алкоголя в 16 раз больше нормы: всплыли новые детали ДТП в Виннице, в котором едва выжил ребенок Видео
15:29
Зеленский собрался увеличить численность ВСУ: названа цифра Видео
15:21
Каждому третьему украинцу грозит лишение пенсии к 2045 году – прогноз Всемирного банка Видео
15:12
"Просто молятся": Сергей Безруков заявил о безграничной любви от украинцев
14:52
Крупнейший за годы всплеск активности Солнца спровоцирует мощную магнитную бурю Видео
14:41
Звезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня
14:26
В Кремле сделали заявление по срокам и месте встречи Байдена и Путина Видео
14:19
"Вместе мы с Мишей или нет": победительница Холостяка заинтриговала объявлением
14:04
Минск показал Киеву кулак: у Лукашенко вознегодовали из-за авиационной блокады Видео
13:52
Украина запускает рынок земли: Шмыгаль анонсировал скачок цен Видео
13:49
У Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ
13:38
Оля Цибульская намекнула на личность автора скандального "слива" о ее муже
13:18
Министр устал: в Нидерландах топ-чиновник ушел в отпуск на 3 месяца Видео
13:11
Песня Go-A после Евровидения попала в топы рейтингов Spotify и iTunes
13:04
Разрыв авиасообщения с Беларусью: Кулеба объяснил причину и назвал выгоду для Украины Видео
12:45
В СНБО Украины обвинили Лукашенко в государственном терроризме Видео
12:37
Самоподжог ради видео в соцсети: появились подробности о здоровье мальчика в Днепре Видео
12:02
Назвали актеров, сюжет и дату выхода сериала Козырное место на канале 2+2
12:01
"Сломан нос, видны следы пудры": отец Протасевича заявил, что его сына избили в тюрьме Беларуси Видео
12:01
"Бабушка украинской коррупции": Милованов поскандалил с Тимошенко в прямом эфире Видео
Реклама
11:54
Руслана Писанка объяснила, почему она не заводит детей Видео
11:44
Симптомы рака: ощущение в туалете, которое может указывать на растущую опухоль Видео
11:29
Рот курильщика: названы пять опасных состояний Видео
11:14
В Киеве строят современный урбан-парк Фото
10:48
"Нежно": Тина Кароль без лифчика засветила сексуальную грудь
10:47
Первая помощь при солнечных ожогах кожи: что быстро может помочь Видео
10:46
Вся Украина стала "желтой": Минздрав обновил карантинные зоны Видео
10:15
Последние дни весны удивят украинцев: синоптик раскрыл детали Видео
10:14
"Огонь!": представившая Украину на Евровидении певица снялась без белья
10:06
Сахарозаменители: мифы и реальность Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять