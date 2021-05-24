Перехват самолета Афины-Вильнюс: восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью / Reuters

В США, Чехии, Латвии, Германии, Литве, Ирландии, Польше и Великобритании осуждают перехват самолета Афины-Вильнюс компании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске.

"Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС. Этот безрассудный поступок подверг серьезной опасности пассажиров и экипаж", - сказано в совместном заявлении глав комитетов по международным отношениям в законодательных органах восьми стран.

Действия администрации Александра Лукашенко, считают авторы, являются "напоминанием о нелегитимности власти, претендующей на управление в Минске".

Чиновники призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование инцидента, а до его завершения "запретить все полеты над Беларусью, в частности полеты в страну и из нее".

"Этот акт государственного террора и похищения людей представляет угрозу для всех, кто путешествует по Европе и за ее пределами. Мы призываем государства НАТО и Европейского Союза ввести санкции против режима Лукашенко", - говорится в документе.

Авторы также призвали власти Беларуси освободить Романа Протасевича и других политических заключенных.

Что говорят в ICAO

Международная организация гражданской авиации высказала свою позицию по поводу вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Там заявили, что эта ситуация противоречит Чикагской конвенции.

"ICAO серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Также в организации отметили, что надеяться получить больше информации.

Отметим, что Конвенция о международной гражданской авиации или Чикагская конвенция - это основной документ международного права, который регулирует гражданские авиаперевозки. Документ был утвержден в 1944 году в Чикаго.

Первый отказ от полетов над Беларусью

Латвийская AirBaltic больше не летает над Белоруссией. Об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: