Перехват самолета Афины-Вильнюс: восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью

Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС, отметили чиновники.
В США, Чехии, Латвии, Германии, Литве, Ирландии, Польше и Великобритании осуждают перехват самолета Афины-Вильнюс компании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске.
"Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС. Этот безрассудный поступок подверг серьезной опасности пассажиров и экипаж", - сказано в совместном заявлении глав комитетов по международным отношениям в законодательных органах восьми стран.
Действия администрации Александра Лукашенко, считают авторы, являются "напоминанием о нелегитимности власти, претендующей на управление в Минске".
Чиновники призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование инцидента, а до его завершения "запретить все полеты над Беларусью, в частности полеты в страну и из нее".
"Этот акт государственного террора и похищения людей представляет угрозу для всех, кто путешествует по Европе и за ее пределами. Мы призываем государства НАТО и Европейского Союза ввести санкции против режима Лукашенко", - говорится в документе.
Авторы также призвали власти Беларуси освободить Романа Протасевича и других политических заключенных.
Что говорят в ICAO
Международная организация гражданской авиации высказала свою позицию по поводу вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Там заявили, что эта ситуация противоречит Чикагской конвенции.
"ICAO серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции", - говорится в сообщении организации в Twitter.
Также в организации отметили, что надеяться получить больше информации.
Отметим, что Конвенция о международной гражданской авиации или Чикагская конвенция - это основной документ международного права, который регулирует гражданские авиаперевозки. Документ был утвержден в 1944 году в Чикаго.
Первый отказ от полетов над Беларусью
Латвийская AirBaltic больше не летает над Белоруссией. Об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.
Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.