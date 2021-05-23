Экстренная посадка рейса с Протасевичем: стало известно об угрозах экипажу

Роман Протасевич / Фейсбук Р.Протасевича

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры республики Павел Латушко сообщил новые подробности экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Как рассказал он в своем Facebook, белорусская сторона вынудила экипаж самолета сесть в Мнске под угрозой применения силы.

По его данным, диспетчеры угрожали, что в случае неповиновения самолет Ryanair будет сбит.

"Диспетчеры угрожали сбить самолёт с Протасевичем на борту", - добавил Латушко.

По его информации, в воздух был поднят истребитель-перехватчик ВС республики Беларусь, который подал обязательный к исполнению маневр пилотам пассажирского лайнера, чтобы те следовали за ним.

Он также добавил, что после вынужденной посадки в Минске, белорусские власти сняли с рейса двух граждан Беларуси, а также 4-х граждан РФ.

Отметим, что пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали порталу delfi. lt о задержании Романа Протасевича.

По их словам, Протасевич запаниковал, когда узнал о том, что самолет Ryanair будет садиться в Минске.

"После внезапного маневра самолета один парень начал паниковать, схватился за голову. Только тогда мы не поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было, никаких скандалов, никто ни с кем не ссорился. Только когда парень (Протасевич, - прим.) узнал, что мы идем на посадку, он огорчился. Нас всех по четыре вывели, собаки обнюхали все наши вещи. Того парня отвели в сторону, его вещи вытряхнули на взлетную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказали пассажиры.

/ delfi.lt

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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.

Задержание Романа Протасевича: