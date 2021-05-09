Чехія вимагатиме мільйонної компенсації від Росії за вибухи на складах

Чехія звинувачує РФ у причетності до вибухів на складах боєприпасів / ct24.cz

Міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова заявила, що Чехія вимагатиме від Росії компенсації за вибухи на складах боєприпасів у Врбетице. Прага розраховує отримати не менше мільярда крон, приблизно 47 мільйонів доларів.

"Найреальнішим способом, очевидно, є міжнародна компенсація згідно з міжнародним правом, тому що якщо ми підемо по шляху, наприклад, відшкодування збитків в результаті кримінального провадження - на це піде дуже багато часу", - вважає Шиллерова, передає Česká televize.

Сума в мільярд крон, ймовірно, не є остаточною. Губернатор Злинського краю, на території якого сталися вибухи Радім Холіш заявив, що його Регіон може виступити з вимогою додаткового відшкодування.

Глава Європейського комітету нижньої палати чеського парламенту Ондржей Бенешик вважає, що домогтися компенсації з боку Росії буде складно, проте наполягає, що Чехії слід спробувати це зробити.

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Міністр закордонних справ Якуб Кулганек повідомив, що Чехія вже готує заявку на компенсацію.

"Міжнародна відповідальність за протиправні дії влади РФ буде покладена на російську сторону після завершення і оцінки консультацій з цього питання з деякими з наших союзників", — зазначив міністр.

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