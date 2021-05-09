Чехія вимагатиме мільйонної компенсації від Росії за вибухи на складах

Міжнародне право дає Чехії підстави для того, щоб вимагати від Росії відшкодування збитків.
Міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова заявила, що Чехія вимагатиме від Росії компенсації за вибухи на складах боєприпасів у Врбетице. Прага розраховує отримати не менше мільярда крон, приблизно 47 мільйонів доларів.
"Найреальнішим способом, очевидно, є міжнародна компенсація згідно з міжнародним правом, тому що якщо ми підемо по шляху, наприклад, відшкодування збитків в результаті кримінального провадження - на це піде дуже багато часу", - вважає Шиллерова, передає Česká televize.
Сума в мільярд крон, ймовірно, не є остаточною. Губернатор Злинського краю, на території якого сталися вибухи Радім Холіш заявив, що його Регіон може виступити з вимогою додаткового відшкодування.
Глава Європейського комітету нижньої палати чеського парламенту Ондржей Бенешик вважає, що домогтися компенсації з боку Росії буде складно, проте наполягає, що Чехії слід спробувати це зробити.
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Міністр закордонних справ Якуб Кулганек повідомив, що Чехія вже готує заявку на компенсацію.
"Міжнародна відповідальність за протиправні дії влади РФ буде покладена на російську сторону після завершення і оцінки консультацій з цього питання з деякими з наших союзників", — зазначив міністр.
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Вибухи складів боєприпасів у Чехії - про що раніше повідомляв Главред:
- У селі Врбетіце в Чехії 16 жовтня на складі №16 стався вибух боєприпасів. Загинули два місцевих жителя. Через два місяці вибухнув ще один склад - №12. Примітно, що обидва склади перебували під контролем однієї і тієї ж фірми.
- Через 6,5 років влада Чехії звинуватила Росію в причетності до вибухів. У зв'язку з цим поліція оголосила в розшук двох громадян Росії – Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких Прага вважає співробітниками розвідки РФ.
- 17 квітня офіційна Прага оголосила про видворення 18 співробітників російського посольства. Чехія називає їх співробітниками російських спецслужб. Держава заявила про відомості, згідно з якими до вибухів складів у Врбетиці могли бути причетні "розвідники з Росії".