Чехия потребует миллионной компенсации от России за взрывы на складах

Чехия обвиняет РФ в причастности ко взрывам на складах боеприпасов / ct24.cz

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что Чехия будет требовать от России компенсации за взрывы на складах боеприпасов в Врбетице. Прага рассчитывает получить не менее миллиарда крон, примерно 47 миллионов долларов.

"Самым реальным способом, очевидно, является международная компенсация согласно международному праву, потому что если мы пойдем по пути, например, возмещения убытков в результате уголовного производства — на это уйдет очень много времени", — считает Шиллерова, передает Česká televize.

Сумма в миллиард крон, вероятно, не является окончательной. Губернатор Злинского края (на территории которого произошли взрывы) Радим Холиш заявил, что его регион может выступить с требованием дополнительного возмещения.

Глава Европейского комитета нижней палаты чешского парламента Ондржей Бенешик считает, что добиться компенсации со стороны России будет сложно, однако настаивает, что Чехии следует попытаться это сделать.

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Министр иностранных дел Якуб Кулганек сообщил, что Чехия уже готовит заявку на компенсацию.

"Международная ответственность за противоправные действия власти РФ будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников", — отметил министр.

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