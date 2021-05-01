В Bellingcat заявили о причастности РФ к взрывам военных складов в Украине

Каждый из взрывов маскировался под пожар - Грозев / Скриншот Эспрессо.ТВ

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что если Россия может быть причастна к взрывам складов в Чехии, то российские спецслужбы, учитывая факт российско-украинской войны, могли совершать такие же действия и в Украине. По его словам, такие выводы следуют из аналитических исследований методики подготовки взрывов в Чехии и Болгарии.

"Сначала надо посмотреть чисто аналитически и сказать, если Россия, если ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ или Главное разведывательное управление) делало это в странах Европейского Союза, с которыми они находятся в состоянии неформальной войны, то есть ли вообще шанс, что они не делали этого в Украине, где уже доказано, что у них была агентурная сеть, и идет война? То есть аналитический вывод может быть один: да, они делали попытки подрывов в Украине тоже", - сказал он в эфире телеканала Эспрессо.

Как утверждает Грозев, в каждом из взрывов фиксируется похожий почерк – взрывы маскировались под обычный пожар. Согласно его заявлению, такая методика применялась во всех случаях, когда происходили взрывы на военных складах.Читайте такжеНа взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ

"Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов. Они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой. То есть могли активировать детонатор позже, издалека с мобильного. Но всегда сначала они устраивали на складах пожар. И во время пожара привлекали детонатор, чтобы это было похоже на простой пожар. Так делали во всех случаях со складами", - подчеркнул Христо Грозев.

Напомним, в последние годы в Балаклее (2017 год), Калиновке (2017 год) и Ичне (2018 год) происходили взрывы складов с боеприпасами. Среди возможных причин подрыва складов рассматривали диверсии со стороны России.

Взрыв складов в Чехии