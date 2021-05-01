В Bellingcat заявили о причастности РФ к взрывам военных складов в Украине

Москва ведет войну с Киевом, поэтому можно рассматривать версию о причастности российских спецслужб к взрыву складов в Украине, считает Христо Грозев.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что если Россия может быть причастна к взрывам складов в Чехии, то российские спецслужбы, учитывая факт российско-украинской войны, могли совершать такие же действия и в Украине. По его словам, такие выводы следуют из аналитических исследований методики подготовки взрывов в Чехии и Болгарии.
"Сначала надо посмотреть чисто аналитически и сказать, если Россия, если ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ или Главное разведывательное управление) делало это в странах Европейского Союза, с которыми они находятся в состоянии неформальной войны, то есть ли вообще шанс, что они не делали этого в Украине, где уже доказано, что у них была агентурная сеть, и идет война? То есть аналитический вывод может быть один: да, они делали попытки подрывов в Украине тоже", - сказал он в эфире телеканала Эспрессо.
Как утверждает Грозев, в каждом из взрывов фиксируется похожий почерк – взрывы маскировались под обычный пожар. Согласно его заявлению, такая методика применялась во всех случаях, когда происходили взрывы на военных складах.Читайте такжеНа взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ
"Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов. Они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой. То есть могли активировать детонатор позже, издалека с мобильного. Но всегда сначала они устраивали на складах пожар. И во время пожара привлекали детонатор, чтобы это было похоже на простой пожар. Так делали во всех случаях со складами", - подчеркнул Христо Грозев.
Напомним, в последние годы в Балаклее (2017 год), Калиновке (2017 год) и Ичне (2018 год) происходили взрывы складов с боеприпасами. Среди возможных причин подрыва складов рассматривали диверсии со стороны России.
Взрыв складов в Чехии
- На складе №16 в селе Врбетице в Чехии 16 октября 2014 года произошел взрыв боеприпасов. Погибли два местных жителя. Через два месяца взорвался еще один склад - №12. Оба склада контролировала одна и та же компания.
- Спустя 6,5 лет чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам. Правоохранители объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага называет сотрудниками российской разведки.
- Чехия 17 апреля объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства. Согласно официальной позиции Праги, дипломаты являются сотрудниками спецслужб РФ. Решение о выдворении сотрудников дипломатического ведомства связано с тем, что государство получило сведения о том, что к взрывам складов в Врбетице могли быть причастны "разведчики из России".