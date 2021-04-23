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Чеський прем'єр пояснив, чому зруйновані відносини Кремля і Чехії

23 квітня 2021, 19:28

На думку Бабіша, Кремль порушив положення Договору про дружні відносини і співробітництво 1993 року, знищивши тим самим відносини між державами.

Бабиш
Андрій Бабиш / УНІАН

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, стверджує, що Кремль зайшов занадто далеко, коли вислав з РФ чеських дипломатів, тим самим паралізувавши роботу посольства. Про це керівник уряду сказав в інтерв'ю Denik.

На його думку, Росія зруйнувала відносини з Чехією і не скористалася шансом виправити ситуацію.

"Росіяни пішли далі, ніж потрібно. Ми не російська губернія, ми впевнена і суверенна держава, яку не залякати. І якщо хтось думає, що іноземні агенти можуть бігати по території Чехії і без відповіді проводити диверсії, то вони жахливо помиляються. У нас не так багато танків і літаків, як у Росії, але ми є членами Північноатлантичного альянсу і Європейського Союзу, і наш голос має вагу", ‒ заявив чиновник.

На думку Бабіша, Кремль порушив положення Договору про дружні відносини і співробітництво 1993 року і знищив відносини між державами. При цьому, у РФ був шанс все виправити, але вона ним не скористалася.

"Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва зруйнувала наші взаємини, які зараз досягли точки замерзання. Чехія зацікавлена в справедливих відносинах з Росією на основі двох суверенних держав", - підсумував він.

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Вибухи на складах у Чехії:

  • 16 жовтня 2014 року на складах озброєння в східній частині Чехії стався вибух і призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.
  • Увечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній пресконференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.
  • Поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони (колишнє ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова - які можуть бути причетні до вибухів на території складського комплексу зі зберігання боєприпасів
  • Чеські правоохоронці повідомляють, що в жовтні 2014 року співробітники ГРУ "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" могли перетнути чеський кордон за молдавським і таджицьким паспортами. У них вони були позначені як "Микола Поп" і "Руслан Табаров".
  • За даними проектів Bellingcat і The Insider, "Петрова" і "Боширова" насправді могли кликати Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Обидва, за твердженням цих видань, професійні військові, які побували в гарячих точках.
  • Їх підозрюють в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.
  • 19 квітня влада Чехії депортувала з країни назад до Росії 18 російських дипломатів. Дипломатів підозрюють у причетності до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетіце.
Андрій Бабиш новини Чехії
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