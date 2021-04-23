Чеський прем'єр пояснив, чому зруйновані відносини Кремля і Чехії

Андрій Бабиш / УНІАН

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, стверджує, що Кремль зайшов занадто далеко, коли вислав з РФ чеських дипломатів, тим самим паралізувавши роботу посольства. Про це керівник уряду сказав в інтерв'ю Denik.

На його думку, Росія зруйнувала відносини з Чехією і не скористалася шансом виправити ситуацію.

"Росіяни пішли далі, ніж потрібно. Ми не російська губернія, ми впевнена і суверенна держава, яку не залякати. І якщо хтось думає, що іноземні агенти можуть бігати по території Чехії і без відповіді проводити диверсії, то вони жахливо помиляються. У нас не так багато танків і літаків, як у Росії, але ми є членами Північноатлантичного альянсу і Європейського Союзу, і наш голос має вагу", ‒ заявив чиновник.

На думку Бабіша, Кремль порушив положення Договору про дружні відносини і співробітництво 1993 року і знищив відносини між державами. При цьому, у РФ був шанс все виправити, але вона ним не скористалася.

"Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва зруйнувала наші взаємини, які зараз досягли точки замерзання. Чехія зацікавлена в справедливих відносинах з Росією на основі двох суверенних держав", - підсумував він.

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