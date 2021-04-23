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Чешский премьер обьяснил, почему разрушены отношения Кремля и Чехии

23 апреля 2021, 19:28
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По мнению Бабиша, Кремль нарушил положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года, уничтожив тем самым отношения между государствами.

Бабиш
Андрей Бабиш / УНИАН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, утверждает, что Кремль зашел слишком далеко, когда выслал из РФ чешских дипломатов, тем самым парализовав работу посольства. Об этом глава правительства сказал в интервью Denik.

По его мнению, Россия разрушила отношения с Чехией и не воспользовалась шансом исправить ситуацию.

"Русские пошли дальше, чем нужно. Мы не российская губерния, мы уверенное и суверенное государство, которое не запугать. И если кто-то думает, что иностранные агенты могут бегать по территории Чехии и без ответа проводить диверсии, то они ужасно ошибаются. У нас не так много танков и самолетов, как у России, но мы являемся членами Североатлантического альянса и Европейского союза, и наш голос имеет вес", ‒ заявил чиновник.

По мнению Бабиша, Кремль нарушил положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года и уничтожил отношения между государствами. При этом, у РФ был шанс все исправить, но она им не воспользовалась.

"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши взаимоотношения, которые сейчас достигли точки замерзания. Чехия заинтересована в справедливых отношениях с Россией на основе двух суверенных государств", ‒ подытожил он.

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Взрывы на складах в Чехии:

  • 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии произошел взрыв и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.
  • Вечером 17 апреля 2021 на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
  • Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова - которые могут быть причастны к взрывам на территории складского комплекса по хранению боеприпасов
  • Чешские правоохранители сообщают, что в октябре 2014 года сотрудники ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" могли пересечь чешскую границу по молдавскому и таджикскому паспортам. В них они были обозначены как "Николай Поп" и "Руслан Табаров".
  • По данным проектов Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.
  • Их подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.
  • 19 апреля власти Чехии выдворили из страны обратно в Россию 18 российских дипломатов. Дипломатов подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице.
Андрей Бабиш новости Чехии
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