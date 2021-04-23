Чешский премьер обьяснил, почему разрушены отношения Кремля и Чехии

Андрей Бабиш / УНИАН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, утверждает, что Кремль зашел слишком далеко, когда выслал из РФ чешских дипломатов, тем самым парализовав работу посольства. Об этом глава правительства сказал в интервью Denik.

По его мнению, Россия разрушила отношения с Чехией и не воспользовалась шансом исправить ситуацию.

"Русские пошли дальше, чем нужно. Мы не российская губерния, мы уверенное и суверенное государство, которое не запугать. И если кто-то думает, что иностранные агенты могут бегать по территории Чехии и без ответа проводить диверсии, то они ужасно ошибаются. У нас не так много танков и самолетов, как у России, но мы являемся членами Североатлантического альянса и Европейского союза, и наш голос имеет вес", ‒ заявил чиновник.

По мнению Бабиша, Кремль нарушил положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года и уничтожил отношения между государствами. При этом, у РФ был шанс все исправить, но она им не воспользовалась.

"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши взаимоотношения, которые сейчас достигли точки замерзания. Чехия заинтересована в справедливых отношениях с Россией на основе двух суверенных государств", ‒ подытожил он.

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