Из Чехии выдворили почти два десятка российских дипломатов

Российские дипломаты возвращаются в Москву / Фото AKTU.cz

Чехия 19 апреля выдворила из страны обратно в Россию 18 российских дипломатов.

Дипломатов подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице, который прозвучал в 2014 году и унес жизни двух человек.

Депортированных россиян и их семьи несколькими микроавтобусами доставили в аэропорт, откуда они вылетели в Россию.

"Дипломаты России уже вылетели в Москву. За ними прибыл специальный правительственный борт Ил-96", - сообщает местное издание Novinky.

Отметим, накануне чешская контрразведка охарактеризовала группу российских дипломатов как сотрудников российских спецслужб.

Российская сторона в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии Россия заявила, что высылает 20 чешских дипломатов в Москве.

Российские дипломаты возвращаются в Москву / Фото AKTU.cz

По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, спецслужбы страны имеют четкие доказательства того, что офицеры Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшего ГРУ) были причастны к взрывам на двух складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в Моравии в октябре и декабре 2014 года .В результате взрывов погибли два человека.

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Российская сторона в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

Чешское правительство также отправило за своими сотрудниками посольства специальный рейс.

Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

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