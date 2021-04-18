В Чехии раскрыли детали "взрывных гастролей" Петрова и Боширова в 2014 году

В Чехии выдвинули громкое обвинение агентам ГРУ / grantist.com

Спецслужбы Чехии считают, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные чешской полицией в розыск, 15 октября 2014 года побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии, где на следующий день произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Как пишет чешская газета Lidovky.cz, агенты ГРУ Петров и Боширов в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября.

Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения, утверждает газета.

В Врбетице они разместили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада.

Тем не менее, как пишет издание, оно сработало раньше, чем они планировали. Следствие считает, что взрыв должен был произойти после получения данной партии заказчиком из-за рубежа.

В свою очередь премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил о том, что правительство Чехии рассекретит документ о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году.

"Правительство это [отчет чешских спецслужб] рассмотрит, правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать [подробности]", - сказал Бабиш.

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Скандал с высылкой дипломатов РФ из Чехии: позиция Украины

Украина полностью поддерживает решение чешского правительства о высылке из страны 18 российских дипломатов, принятого после обнародования информации о причастности разведки РФ, сотрудниками которой, по версии Праги, на самом деле являются указанные дипломаты, к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье.

"Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы России. Такие действия не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул Кулеба.

Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

Кто такие Петров и Боширов:

Британская полиция называет "Петрова" и "Боширова" подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

В начале сентября прошлого года Владимир Путин заявил, что российские власти знают, "кто они такие", и что они "гражданские, конечно".

На следующий день "Петров" и "Боширов" дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В частности, они заявили, что находились в Солсбери как туристы. Обвинения, связанные с отравлением, они отрицают.

По данным Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.

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Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.

В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.

"Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.