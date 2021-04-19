В Чехии рассказали, где должны были взорваться боеприпасы со складов / irozhlas.cz

Взрыв на складах боеприпасов в восточной Чехии, который произошел в октябре 2014 года и в котором подозревают агентов российских спецслужб "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", должен был произойти позже ‒ на территории Болгарии. Об этом сообщает портал Deutsche Welle со ссылкой на заявление министра внутренних дел Чехии и первого вице-премьера Яна Гамачека.

Чиновник рассказал, что боеприпасы планировалось подорвать позднее сразу после перевозки в Болгарию. Это связано с тем, что, по версии чешских правоохранителей, в их закупке участвовал болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев. К слову, он был серьезно отравлен в 2015 году, но сумел выжить

По данным чешских СМИ, боеприпасы, которые хранились на складе во Врбетицах, могли предназначаться для поставок в Украину или в Сирию. В частности, говорилось ‒ мол, взорвалось то, что Гебрев уже купил и начал вывозить.

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Взрывы на складах в Чехии: