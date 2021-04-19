В Чехии рассказали, где должны были взорваться боеприпасы со складов

Ситуация с расследованием взрывов боеприпасов и оружия, которые случились в Чехии несколько лет назад, продолжает обрастать новыми подробностями.
Взрыв на складах боеприпасов в восточной Чехии, который произошел в октябре 2014 года и в котором подозревают агентов российских спецслужб "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", должен был произойти позже ‒ на территории Болгарии. Об этом сообщает портал Deutsche Welle со ссылкой на заявление министра внутренних дел Чехии и первого вице-премьера Яна Гамачека.
Чиновник рассказал, что боеприпасы планировалось подорвать позднее сразу после перевозки в Болгарию. Это связано с тем, что, по версии чешских правоохранителей, в их закупке участвовал болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев. К слову, он был серьезно отравлен в 2015 году, но сумел выжить
По данным чешских СМИ, боеприпасы, которые хранились на складе во Врбетицах, могли предназначаться для поставок в Украину или в Сирию. В частности, говорилось ‒ мол, взорвалось то, что Гебрев уже купил и начал вывозить.
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Взрывы на складах в Чехии:
- 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии произошел взрыв и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.
- Вечером 17 апреля 2021 на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
- Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова - которые могут быть причастны к взрывам на территории складского комплекса по хранению боеприпасов
- Чешские правоохранители сообщают, что в октябре 2014 года сотрудники ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" могли пересечь чешскую границу по молдавскому и таджикскому паспортам. В них они были обозначены как "Николай Поп" и "Руслан Табаров".
- По данным проектов Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.
- Их подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.