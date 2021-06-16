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CNN дізнався, чому Байден і Путін не виступлять разом після зустрічі

16 червня 2021, 18:03
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Вашингтон "забракував" ініціативу російської сторони щодо пресконференції Байдена і Путіна, з'ясували журналісти.

Журналісти дізналися, чому не буде пресконференції Путіна та Байдена
Журналісти дізналися, чому не буде пресконференції Володимира Путіна та Джо Байдена / Reuters

Російська Федерація наполягала на тому, щоб за підсумками зустрічі президентів РФ та США – Володимира Путіна і Джо Байдена, пройшла спільна пресконференція лідерів держав, проте Білий дім виступив проти.

На думку Вашингтона, у разі проведення пресконференції Байдена та Путіна могло б здатися, що глава Росії коштом американського колеги поліпшив становище на міжнародній арені, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на джерела.

Співрозмовники додали, що рішення щодо пресконференції прийняли, враховуючи поради групи експертів з РФ, які на початку червня зустрілися з Байденом.

Канал підкреслив, що Білий дім наполягав на відмові від проведення пресконференції Байдена та Путіна.

"...США були проти, оскільки не хотіли надати Путіну платформу, як після саміту 2018 року з колишнім президентом Трампом (Дональдом Трампом – Ред.) в Гельсінкі", – наголошується у матеріалі.

читайте такожЗустріч Байдена і Путіна: якими були перші слова лідерів та про що свідчить мова тілаНагадаємо, Джо Байден вперше поговорив з Володимиром Путіним телефоном у якості президента США 26 січня. Байден очолив Штати 20 січня.

Глави США та РФ знову поговорили телефоном у середині квітня. Байден запропонував російському колезі зустрітися на території третьої держави.

Байден і Путін зустрілися 16 червня у швейцарському місті Женева на віллі Ла-Гранж.

Спочатку президенти спілкувалися у вузькому колі, а пізніше відбулася зустріч у розширеному форматі. Очікується, що після зустрічей лідери країн окремо зроблять заяви.

Довідка. Джо Байден з 20 січня 2009 року до 20 січня 2017-го був віцепрезидентом Штатів.

Володимир Путін керує Росією понад 20 років – його вперше обрали президентом 26 березня 2000 року.

Байден у 2011 році приїжджав до Москви та зустрічався з Путіним.

Володимир Путін Джо Байден
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