CNN узнал, почему Байден и Путин не выступят вместе после встречи

Журналисты узнали, почему не будет пресс-конференции Владимира Путина и Джо Байдена / Reuters

Российская Федерация настаивала на том, чтобы по итогам встречи президентов РФ и США – Владимира Путина и Джо Байдена, прошла совместная пресс-конференция лидеров государств, однако Белый дом выступил против.

По мнению Вашингтона, в случае проведения пресс-конференции Байдена и Путина могло бы показаться, что глава России за счет американского коллеги улучшил положение на международной арене, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Собеседники добавили, что решение относительно пресс-конференции приняли, учитывая советы группы экспертов по РФ, которые в начале июня встретились с Байденом.

Канал подчеркнул, что Белый дом настаивал на отказе от проведения пресс-конференции Байдена и Путина.

"…США были против, поскольку не хотели предоставить Путину платформу, как после саммита 2018 года с бывшим президентом Трампом (Дональдом Трампом – Ред.) в Хельсинки", – отмечается в материале.

Напомним, Джо Байден впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону в качестве президента США 26 января. Байден возглавил Штаты 20 января.

Главы США и РФ снова поговорили по телефону в середине апреля. Байден предложил российскому коллеге встретиться на территории третьего государства.

Байден и Путин встретились 16 июня в швейцарском городе Женева на вилле Ла-Гранж.

Сначала президенты общались в узком кругу, а позже состоялась встреча в расширенном формате. Ожидается, что после встреч лидеры стран отдельно сделают заявления.

Справка. Джо Байден с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го был вице-президентом Штатов.

Владимир Путин руководит Россией более 20 лет – его впервые избрали президентом 26 марта 2000 года.

Байден в 2011 году приезжал в Москву и встречался с Путиным.