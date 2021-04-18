Дипскандал між Чехією і РФ: Москва висилає десятки чеських дипломатів

Чеські дипломати повинні покинути Росію до кінця 19 квітня.
Росія відповіла на рішення Чехії про видворення з країни 18 дипломатів РФ, яких звинуватили в роботі на російські спецслужби.
У відповідь в РФ оголосили про висилку чеських дипломатів з Росії, повідомили у російському МЗС.
Москва оголосила про те, що 20 співробітників посольства Чехії персонами є нон грата.
Вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня.
Відповідна нота була вручена послу Чехії в РФ.
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Дипломатична війна Праги з Москвою:
- Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів в країні в 2014 році.
- Як відомо, 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
- На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.
- Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.
Висилка дипломатів РФ з Чехії:
- Раніше МЗС Чехії оголосив про висилці 18 російських дипломатів з країни.
- У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії. "Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
Автор: Олексій Тичина