Дипскандал між Чехією і РФ: Москва висилає десятки чеських дипломатів

Москва оголосила 20 чеських дипломатів персонами нон грата / Reuters

Росія відповіла на рішення Чехії про видворення з країни 18 дипломатів РФ, яких звинуватили в роботі на російські спецслужби.

У відповідь в РФ оголосили про висилку чеських дипломатів з Росії, повідомили у російському МЗС.

Москва оголосила про те, що 20 співробітників посольства Чехії персонами є нон грата.

Вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня.

Відповідна нота була вручена послу Чехії в РФ.

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Дипломатична війна Праги з Москвою:

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів в країні в 2014 році.

Як відомо, 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

Висилка дипломатів РФ з Чехії: