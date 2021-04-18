Дипскандал между Чехией и РФ: Москва высылает десятки чешских дипломатов

Чешские дипломаты должны покинуть Россию до конца 19 апреля.
Россия ответила на решение Чехии о выдворении из страны 18 дипломатов РФ, которых обвинили в работе на российские спецслужбы.
В ответ в РФ объявили о высылке чешских дипломатов из России, сообщили в российском МИДе.
Москва объявила о том, что 20 сотрудников посольства Чехии персонами являются нон грата.
Они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.
Соответствующая нота была вручена послу Чехии в РФ.
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Дипломатическая война Праги с Москвой:
- Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов в стране в 2014 году.
- Как известно, 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.
- На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.
- Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.
Высылка дипломатов РФ из Чехии:
- Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.
- В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии. "Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
Автор: Алексей Тычина