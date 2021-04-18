Дипскандал между Чехией и РФ: Москва высылает десятки чешских дипломатов

Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата / Reuters

Россия ответила на решение Чехии о выдворении из страны 18 дипломатов РФ, которых обвинили в работе на российские спецслужбы.

В ответ в РФ объявили о высылке чешских дипломатов из России, сообщили в российском МИДе.

Москва объявила о том, что 20 сотрудников посольства Чехии персонами являются нон грата.

Они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.

Соответствующая нота была вручена послу Чехии в РФ.

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Дипломатическая война Праги с Москвой:

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов в стране в 2014 году.

Как известно, 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

Высылка дипломатов РФ из Чехии: