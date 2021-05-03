Діснейленд потрапив до скандалу через шоу з поцілунком Білосніжки

В атракціон про Білосніжку була додана сцена, в якій Принц цілує сплячу дівчину та знімає з неї прокляття мачухи.
Відомий парк розваг Діснейленд в Анахеймі в американському штаті Каліфорнія, що відкрився через рік після скасування COVID-обмежень, розкритикували за пропаганду культури насильства. Суперечки почалися через оновленого атракціону з Білосніжкою, пише Daily Mail.
В атракціон про Білосніжку була додана сцена, в якій Принц цілує сплячу дівчину і знімає з неї прокляття мачухи.
"Поцілунок отриманий без згоди Білосніжки під час сну, значить, він не може бути поцілунком справжнього кохання - лише одна людина розуміє, що відбувається", - накинулися на Діснейленд критики.
У парку на зауваження поки не відповіли.
- Раніше Главред писав про те, що найбільше жителів нашої планети Земля хвилюють проблеми глобального потепління, конфлікти та дискримінація, йдеться в результатах опитування ЮНЕСКО.
Автор: Катерина Трохимчук