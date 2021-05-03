Діснейленд потрапив до скандалу через шоу з поцілунком Білосніжки

Disneyland потрапив у скандал / EPA / UPG

Відомий парк розваг Діснейленд в Анахеймі в американському штаті Каліфорнія, що відкрився через рік після скасування COVID-обмежень, розкритикували за пропаганду культури насильства. Суперечки почалися через оновленого атракціону з Білосніжкою, пише Daily Mail.

В атракціон про Білосніжку була додана сцена, в якій Принц цілує сплячу дівчину і знімає з неї прокляття мачухи.

"Поцілунок отриманий без згоди Білосніжки під час сну, значить, він не може бути поцілунком справжнього кохання - лише одна людина розуміє, що відбувається", - накинулися на Діснейленд критики.

У парку на зауваження поки не відповіли.