Диснейленд попал в скандал из-за шоу с поцелуем Белоснежки

В аттракцион о Белоснежке была добавлена сцена, в которой Принц целует спящую девушку и снимает с нее проклятье мачехи.
Известный парк развлечений Диснейленд в Анахейме в американском штате Калифорния, открывшийся спустя год после отмены COVID-ограничений, раскритиковали за пропаганду культуры насилия. Споры начались из-за обновленного аттракциона с Белоснежкой, пишет Daily Mail.
В аттракцион о Белоснежке была добавлена сцена, в которой Принц целует спящую девушку и снимает с нее проклятье мачехи.
"Поцелуй получен без согласия Белоснежки во время сна, значит, он не может быть поцелуем настоящей любви - лишь один человек понимает, что происходит", - набросились на Диснейленд критики.
В парке на замечание пока не ответили.
- Ранее Главред писал о том, что больше всего жителей нашей планеты Земля волнуют проблемы глобального потепления, конфликты и дискриминация, говорится в результатах опроса ЮНЕСКО.
Автор: Екатерина Трохимчук