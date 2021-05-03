Диснейленд попал в скандал из-за шоу с поцелуем Белоснежки

Disneyland угодил в скандал / EPA / UPG

Известный парк развлечений Диснейленд в Анахейме в американском штате Калифорния, открывшийся спустя год после отмены COVID-ограничений, раскритиковали за пропаганду культуры насилия. Споры начались из-за обновленного аттракциона с Белоснежкой, пишет Daily Mail.

В аттракцион о Белоснежке была добавлена сцена, в которой Принц целует спящую девушку и снимает с нее проклятье мачехи.

"Поцелуй получен без согласия Белоснежки во время сна, значит, он не может быть поцелуем настоящей любви - лишь один человек понимает, что происходит", - набросились на Диснейленд критики.

В парке на замечание пока не ответили.