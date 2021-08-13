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До мільярда доларів в руки режиму Лукашенка: МВФ готує допомогу для Білорусі - Bloomberg

13 серпня 2021, 19:27

На відміну ситуацією з Венесуелою і М'янмою, у Фонді припинилися дискусії щодо невизнання режиму Лукашенка, стверджують журналісти.

Лукашенко
Режим Лукашенка у Білорусі може отримати 910 мільйонів доларів від МВФ / Reuters

Офіційний Мінськ може отримати від Міжнародного валютного фонду кредитну допомогу на суму 910 мільйонів доларів. Йдеться про гроші, які повинні бути надані 23 серпня 190 країнам для підтримки економіки держав на тлі пандемії. Причому на відміну від режимів Венесуели і М'янми, які не визнає Захід, до білоруської влади, схоже, претензій у МВФ немає.

Журналіст Bloomberg пишуть, що Міжнародний фінансовий донор стежить за ситуацією у Білорусі, однак у своїх рішення організація керується позицією міжнародного співтовариства, яке "продовжує підтримувати контакти з чинним урядом країни", про що заявляв представник Фонду Джеррі Райс.читайте також"Атака" на Білорусь для повалення Лукашенка: Мінськ попередив США, Канаду і Британію про удар

Наприклад, режим Мадуро у Венесуелі і режим уМ'янмі не можуть отримати фінансування від МВФ, тому що вони широко не визнані. При цьому Китай, Росія і Іран, як і раніше, отримують гроші від Фонду, незважаючи на санкції США і їх критику на адресу Білого дому.

Прихильники розподілу грошових коштів стверджують, що подібний захід є необхідним для того, щоб економіки держав змогли адекватно відреагувати на епідемію COVID-19. Опоненти режиму Лукашенка, у свою чергу, вважають такий крок вигідним невизнаному президенту Білорусі, оскільки він отримає гроші для зміцнення власної влади.

Журналісти підкреслюють, що незважаючи на звернення низки парламентаріїв Палати представників до делегата США в правлінні Фонду щодо обмежнь для використання грошей, які нададуть Білорусі, дискусії щодо Мінська, на відміну від М'янми і Венесуели, у Фонді вже немає.

Нові санкції Заходу проти Білорусі

  • Сполучені Штати Америки 9 серпня впровадили нові санкції щодо Білорусі. Обмеження передбачають блокування активів білоруських політиків і чиновників. При цьому блокада також спрямована на енергетичну сферу, оборонний сектор і транспорт.
  • Ембарго проти Білорусі запустила і Канада. Обмеження спрямовані на нафтопродукти і продукти калійної промисловості.
  • Також санкціями по Мінську вдарила і Великобританія. Причиною таких дій у Лондоні назвали порушення демократії і прав людини у Білорусі. Обмеження включають низку торгівельних, фінансових і авіаційних заборон.
МВФ Олександр Лукашенко кредит МВФ новини Білорусі
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