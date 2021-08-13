До миллиарда долларов в руках режима Лукашенко: МВФ готовит помощь для Беларуси – Bloomberg

Режим Лукашенко в Беларуси может получить 910 миллионов долларов от МВФ / Reuters

Официальный Минск может получить от Международного валютного фонда кредитную помощь на сумму 910 миллионов долларов. Речь идет о деньгах, которые должны быть предоставлены 23 августа 190 странам для поддержки экономики государств на фоне пандемии. Причем в отличие от режимов Венесуэлы и Мьянмы, которые не признает Запад, к белорусским властям, похоже, претензий у МВФ нет.

Журналисты Bloomberg пишут, что международный финансовый донор следит за ситуацией в Беларуси, однако в своих решения организация руководствуется позицией международного сообщества, которое "продолжает поддерживать контакты с действующим правительством страны", о чем заявлял представитель Фонда Джерри Райс.Читайте также"Атака" на Беларусь для свержения Лукашенко: Минск предупредил США, Канаду и Британию об ударе

К примеру, режим Мадуро в Венесуэле и режим в Мьянме не могут получить финансирования от МВФ, так как они широко не признаны. При этом Китай, Россия и Иран по-прежнему получают деньги от Фонда, несмотря на санкции США и их критику в адрес Белого дома.

Сторонники распределения денежных средств утверждают, что данная мера необходима для того, чтобы экономики государств смогли адекватно отреагировать на эпидемию COVID-19. Оппоненты режима Лукашенко, в свою очередь, считают такой шаг выгодным непризнанному президенту Беларуси, так как он получит деньги для укрепления собственной власти.

Журналисты подчеркивают, что несмотря на обращение ряда парламентариев Палаты представителей к делегату США в правлении Фонда касательно ограничений для использования денег, которые предоставят Беларуси, дискуссии по поводу Минска, в отличие от Мьянмы и Венесуэлы, в Фонде уже нет.

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